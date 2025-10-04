السبت 04 أكتوبر 2025
أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

سقوط سيارة شرطة
سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري، فيتو

شهدت العاصمة السعودية الرياض حادث سير مروعًا ومأساويًّا، أودى بحياة مصري بعد أن سقطت دورية أمنية من أعلى جسر واصطدمت بسيارته التي كانت تسير أسفل الجسر، وذلك أثناء مطاردة سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.

 

تفاصيل المطاردة 

وقع الحادث على طريق الأمير تركي الأول في الرياض خلال مطاردة أمنية نفذتها الشرطة لسيارة مسروقة من نوع مرسيدس، وأثناء المطاردة، فقدت الدورية الأمنية السيطرة وسقطت من أعلى الكوبري لتستقر على سيارة مدنية كانت تعبر الطريق في الأسفل.

أدى الاصطدام العنيف إلى وفاة الوافد المصري من محافظة الشرقية، كما أصيب رجل الأمن الذي كان يقود الدورية.

تداولت حسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للواقعة، تظهر المركبتين المتضررتين والدورية وهي تحترق جزئيًا قبل إخماد النيران، في حين تصدر حادث الرياض الترند.

ومن جانبها، أكدت إدارة مرور الرياض أنها باشرت الحادث فور وقوعه، وتم استكمال جميع الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحوادث المأساوية.

