إسرائيل تعلن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.



وقال المكتب في بيان: "على ضوء رد حركة حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع المختطفين".

وأضاف المكتب: "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي وضعتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادًا للدعم العربي والإسلامي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

ولقيت استجابة حركة "حماس" لمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة ترحيبًا ودعمًا واسعًا من قبل عدد من القادة والمسؤولين الدوليين والدول العربية الفاعلة في الملف.

