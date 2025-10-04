الاحتفالات تعم غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع

شهد قطاع غزة احتفالات واسعة مساء يوم الجمعة، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.



ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفرحة العارمة بين النازحين بعد موافقة حماس على خطة ترامب للسلام في القطاع والتي تنص على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأمس الجمعة، أصدرت حركة حماس بيانًا رسميًّا أوضحت فيه موقفها من المقترح الأمريكي المتعلق بوقف الحرب الجارية على غزة.

وأشارت حركة حماس في بيانها إلى أنها وبعد سلسلة من المشاورات المعمقة داخل أطرها القيادية، ومع القوى والفصائل الفلسطينية، فضلًا عن التواصل مع الوسطاء والأطراف الصديقة، قد قدمت ردها الرسمي.

وأكدت في هذا السياق تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية إلى جانب مساعي الرئيس الأمريكي الرامية إلى إنهاء العدوان على القطاع.

وجاء في البيان "أن حماس تعلن موافقتها على إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال سواء الأحياء أو الجثامين، وفق صيغة التبادل التي نص عليها المقترح الأمريكي، مع ضمان توفير الظروف الميدانية المناسبة لإتمام العملية، مبدية استعدادها الفوري للانخراط في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل".

كما أعادت حركة حماس تأكيد موقفها بشأن تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها بناء على توافق وطني فلسطيني وبدعم من الدول العربية والإسلامية.

وختم بيان الحركة بتأكيد أن أي قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ستظل مرتبطة بموقف وطني موحد يستند إلى القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، وستتم مناقشتها ضمن إطار وطني فلسطيني تتحمل الحركة فيه مسؤوليتها كاملة.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًّا القيام بذلك".

وأضاف: "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.