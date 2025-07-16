فواكه صيفية لا تكثر من تقديمها لطفلك حفاظا على الصحة

الفاكهة الصيفية عديدة ولذيذة ولها عشاق كثيرون وتنتظرها الأمهات لتقديمها للصغار لتغذيتهم بشكل جيد، خاصة أن الفاكهة ذات قيمة غذائية عالية.

ومن أبرز الفاكهة الصيفية وأشهرها البطيخ الذى له شعبية كبيرة فى مصر ثم المانجو والتين والعنب وغيرهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فاكهة الصيف ليست دائما صحية بشكل كبير رغم أنها مفيدة ولكن يجب تقديمها بحذر مع الأطفال.

مخاطر الإفراط فى تقديم الفاكهة الصيفية لطفلك

وأضاف عبد الحميد، أن من الفاكهة التى يجب تقديمها بحذر للأطفال:-

البطيخ، فهو غنى بالمياه والسكر ولكن الإكثار من تناوله يسبب اسهال وانتفاخات.

المانجو، فهى ذات مذاق مميز ولكن بها نسبة عالية من السكر، وبالتالى يمكن أن ترفع السكر بالدم وتسبب حساسية لبعض الأطفال.

العنب، فهو صغير وسهل البلع، لكنه خطر على الأطفال تحت ٤ سنوات لأنه يمكن أن يسبب “شرقة” كما يحتوى على نسبة عالية من السكر.

التين، فهو مفيد جدا ولكنه غني بنسب عالية من الألياف، وبالتالى الإكثار منه يمكن أن يسبب إسهال أو مغص.

وتابع، لذا يجب تقديم الفاكهة الصيفية للأطفال بكميات صغيرة ومقطعة قطع صغيرة، ويفضل بعد الأكل وليس على معدة فارغة حفاظا على راحة المعدة وصحة الطفل.

مخاطر الإفراط فى تقديم الفاكهة الصيفية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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