سلوكيات خاطئة ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم

ارتفاع الكوليسترول بالدم من المشكلات الخطيرة والمنتشرة فى مصر نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة ما يسبب انتشار أمراض القلب والضغط.

وللاسف معظم المصريين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم ويرجع البعض السبب إلى تناول الطعام غير الصحى فقط على الرغم من وجود سلوكيات أخرى تسبب ارتفاعه.

أهمية وجود الكوليسترول بالدم

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن الكوليسترول هو مادة دهنية يصنعها الكبد لها وظائف مهمة، منها:

يدخل فى تصنيع الهرمونات الجنسية.

يحافظ على مرونة الخلايا.

يساعد فى إنتاج فيتامين د.

ضرورى لتكوين العصارة الصفراوية.

وأضاف البدوي، أن المشكلة ليست فى وجود الكوليسترول بل تكمن فى ارتفاع النوع الضار منه فى الجسم وهو ما يسبب تصلب الشرايين وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، لذا يجب الحذر من ارتفاعه حفاظا على الصحة.

سلوكيات خاطئة ترفع نسبة الكوليسترول بالدم

وتابع، أن هناك سلوكيات خاطئة ترفع نسبة الكوليسترول بالدم، منها:-

تناول النشويات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمكرونة.

تناول السكريات مثل الكيك.

شرب العصائر والمشروبات الغازية بكميات كبيرة.

التدخين.

قلة النوم.

قلة تناول الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والبيض والمكسرات والزبد البلدى.

سلوكيات خاطئة ترفع نسبة الكوليسترول بالدم

وأوضح أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: الإكثار فى الأكلات والسلوكيات التى ذكرناها بالاعلى يحفز الجسم على تحويل الدهون إلى دهون ثلاثية بشكل سريع، وللاسف إهمال هذه المشكلة يسبب حدوث كسل فى الغدة الدرقية والإصابة بمرض السكر ومقاومة الأنسولين التى تجعل الكبد يزيد فى تصنيع الدهون والكوليسترول بالدم، لذا يجب الحذر والإقلال من هذه الأطعمة والابتعاد عن التدخين وضبط مواعيد النوم، حفاظا على الصحة.

أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم

ومن أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم:-

الغثيان، حيث تحدث بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.

الشعور بالتعب الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.

ضيق التنفس، وهو ناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

آلام شديدة في الصدر، وهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.

علاج ارتفاع الكوليسترول بالدم

لعلاج الكوليسترول يجب المتابعة مع طبيب مختص لإعطاء المريض بعض الأدوية المهمة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي قائم على الأكلات الخفيفة الخالية من الدهون والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي ويفضل ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يوميا على الاقل.

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