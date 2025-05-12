6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها

نزول الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى الصيف، حيث كثرة الخروجات مع الأصدقاء والاقارب، لذا يحرصن على الظهور فى شكل مميز وجذاب.

ونزول الوزن يحتاج نظام غذائي صحى قليل السعرات الحرارية مع كثرة الحركة، ولكن بعض الفتيات تجد صعوبة فى النزول رغم اتباع التعليمات.

6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك 6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، منها:-

تناول المخللات والأملاح كثيرا،نايسبب احتباس السوائل بالجسم وهو مايعوق حرق الدهون بالجسم ويزيد الوزن.

النوم بعد تناول الطعام مباشرة خاصة إذا كانت الوجبة دسمة، مايزيد من تراكم الدهون الصعبة بالجسم وللاسف يصعب التخلص منها.

النقنقة والسناكس كثيرا بين الوجبات، فهى ذات سعرات حرارية عالية وبالتالى تناولها يمنع نزول الوزن ويزيده.

كثرة تجارب وصفات الأكل والحلويات الصحية، فهذه الأكلات تدفعنا لتناولها مايسبب عدن نزول الوزن.

عدم حساب السعرات الحرارية بحجة أن الطعام صحى، وهذا يدفعنا لتناول المزيد من السعرات الحرارية مايمنع نزول الوزن بل ويزيد أيضا من زيادة الوزن، لذا يجب حساب السعرات الحرارية التى تدخل الجسم.

السهر والضغوط النفسية يؤثران بشكل سلبي على عملية حرق الدهون بالجسم، مايصعب من نزول الوزن، لذا يجب دائما الحفاظ على الهدوء النفسي والتخلص بالصبر مع تجنب السهر والالتزام بمواعيد محددة للنوم.

سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة

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