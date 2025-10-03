الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام سموحة بثنائية نظيفة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

الدوري المصري، حقق فريق سموحة الفوز علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

وسجل هدفي سموحة كل من: البابا بادجي في الدقيقة 49، وأحمد فوزي في الدقيقة 56.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

وجاء تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتدجيكو سامادو - أحمد فوزي

خط الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى

و بتلك النتيجة يواصل الإسماعيلي تذيله لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز السابع في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي جعبته 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة الاسماعيلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الإسماعيلي أمام سموحة

مواد متعلقة

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

بلدية المحلة يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام وي في دوري المحترفين

7 استقالات وإقالات تضرب مدربي دوري المحترفين آخرها أمير عزمي

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

دوري المحترفين، أمير عزمي مجاهد يرحل عن تدريب أسوان

الأكثر قراءة

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads