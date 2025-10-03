الدوري الممتاز، الإسماعيلي يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام سموحة بثنائية نظيفة

الدوري المصري، حقق فريق سموحة الفوز علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

وسجل هدفي سموحة كل من: البابا بادجي في الدقيقة 49، وأحمد فوزي في الدقيقة 56.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

وجاء تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتدجيكو سامادو - أحمد فوزي

خط الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى

و بتلك النتيجة يواصل الإسماعيلي تذيله لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز السابع في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي جعبته 14 نقطة.

