الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

ليفربول
ليفربول

أعلن نادي ليفربول، مساء اليوم الجمعة، عن فوز اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق عن شهر أغسطس، بناء على تصويت الجماهير.

 

سوبوسلاي يفوز بجائزة الأفضل في شهر أغسطس

وخلال شهر أغسطس، شارك سوبوسلاي في جميع مباريات ليفربول الأربع، حيث بدأ اللقاء الأول ضد بورنموث، ثم لعب في مركز الظهير الأيمن أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال، وقدم مساهمات بارزة أسهمت في الفوز بالمباراتين الأخيرتين.

وساهم سوبوسلاي في تسجيل هدف الفوز القاتل على نيوكاسل يونايتد عبر صناعة الهدف للاعب ريو نجوموها، كما سجل بنفسه هدف الانتصار من ركلة حرة رائعة ضد آرسنال.

وجاء فوز سوبوسلاي بالجائزة بعد حصوله على ثلثي أصوات جماهير ليفربول، متفوقا على زميله هوجو إيكيتيكي الذي احتل المركز الثاني. 

وتعد هذه الجائزة الأولى لسوبوسلاي في موسم 2025-2026 بعد سلسلة من العروض المميزة مع فريقه.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي 

ويتصدر ليفربول حاليا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، ويستعد لمواجهة صعبة غدًا السبت أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول سوبوسلاي دومينيك سوبوسلاي هوجو إيكيتيكي تشيلسي

مواد متعلقة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

بلدية المحلة يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام وي في دوري المحترفين

7 استقالات وإقالات تضرب مدربي دوري المحترفين آخرها أمير عزمي

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

دوري المحترفين، أمير عزمي مجاهد يرحل عن تدريب أسوان

سيدات الأهلي يتعادل مع مسار 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads