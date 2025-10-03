دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

أعلن نادي ليفربول، مساء اليوم الجمعة، عن فوز اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق عن شهر أغسطس، بناء على تصويت الجماهير.

سوبوسلاي يفوز بجائزة الأفضل في شهر أغسطس

وخلال شهر أغسطس، شارك سوبوسلاي في جميع مباريات ليفربول الأربع، حيث بدأ اللقاء الأول ضد بورنموث، ثم لعب في مركز الظهير الأيمن أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال، وقدم مساهمات بارزة أسهمت في الفوز بالمباراتين الأخيرتين.

وساهم سوبوسلاي في تسجيل هدف الفوز القاتل على نيوكاسل يونايتد عبر صناعة الهدف للاعب ريو نجوموها، كما سجل بنفسه هدف الانتصار من ركلة حرة رائعة ضد آرسنال.

وجاء فوز سوبوسلاي بالجائزة بعد حصوله على ثلثي أصوات جماهير ليفربول، متفوقا على زميله هوجو إيكيتيكي الذي احتل المركز الثاني.

وتعد هذه الجائزة الأولى لسوبوسلاي في موسم 2025-2026 بعد سلسلة من العروض المميزة مع فريقه.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول حاليا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، ويستعد لمواجهة صعبة غدًا السبت أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.