بيع سيارة الشيخ الشعراوي تثير الجدل، أسرته تنفي وصاحب معرض يهديها للمتحف، والنشطاء: الفقراء أولى

لايزال بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي تثير ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر بيع السيارة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصة بعد إعلان أحد أصحاب معارض السيارات عن نيته شراء السيارة وإهدائها للمتحف المصري.

بيع سيارة الشيخ الشعراوي تثير الجدل وأسرته تنفي



بدأت حكاية سيارة الشيخ متولي الشعراوي، عندما قام صاحب أحد معارض السيارات في محافظة المنوفية بعرض سيارة من طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، والتي وصفت بأنها "من النسخ النادرة" التي دخلت السوق المصرية بأعداد محدودة للغاية، كاشفًا أن السيارة كانت للشيخ متولي الشعراوي، وكان تمتلكها أسرته حتى العام الماضي، قبل انتقال ملكيتها إلى معرض السيارات.

بيع سيارة الشيخ الشعراوي، فيتو



وحدد المعرض سعر بيع السيارة بأنه يتراوح من 575 إلى 600 ألف جنيه، وتسبب الإعلان في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع أسرة الشيخ الشعراوي بأن السيارة التي تم بيعها لمعرض المنوفية لا تخص الشيخ الشعراوي، وأن السيارة المعروضة في المنوفية تخص نجله عبد الرحيم الشعراوي، الذي اشتراها بماله الخاص، وقام ببيعها منذ فترة طويلة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه.

وأكدت أسرة الشيخ الشعراوي أن سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي تعتبر "تراثًا" لا يمكن التفريط فيه أو بيعه"، وأن سيارة الإمام لا تقدر بثمن، وأنها لاتزال محفوظة وموجودة لدى الأسرة حتى الآن.

صاحب معرض يهديها للمتحف والنشطاء: هو كان مفتي تحتمس

وبرغم نفي أسرة الشيخ الشعراوي لبيعها لسيارته، لكن بيع السيارة التي كانت تملكها أسرة الشيخ الشعراوي، أثارت جدلًا واسعًا، وقام صاحب أحد معارض السيارات بالكشف عن رغبته في شراء السيارة الخاصة بالشيخ الشعراوي، بحسب وصفه، بأعلى من السعر المعروض به، حيث عرض شرائها بمبلغ 650 ألف جنيه، وإهدائها للمتحف المصري.

ثمن السيارة من 550 إلى 600 ألف جنيه، فيتو



وأثار ذلك جدلًا واسعًا بهذا الشأن، فالبعض عبر عن تعجبه لأمر إهداء صاحب المعرض لسيارة أسرة الشيخ الشعراوي للمتحف المصري، متسائلين عن سر العلاقة بين سيارة الشيخ الشعراوي وإهدائها للمتحف المصري.

وسخر البلوجر قاسم عبد الغني قائلًا: "والمتحف ياخدها ليييه هو كان الشيخ الشعراوي مفتي تحتمس الأول!"

أما البلوجر منى توفيق فقالت: "نصيحة لصاحب المعرض، تبرع بهذا المبلغ للفقراء.. بينك وبين ربنا أفضل.. الشيخ محمد متولي الشعراوي لو كان عايش كان قال لك اتبرع بيهم أفضل، العربيه مش مقدسة".

وعلق البلوجر علي فهمي فقال: "ما علاقة المتحف بسيارة الشيخ الشعراوي؟! المتحف المصرى مش بيعرض عربيات".

