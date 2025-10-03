الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

ظهور مفاجئ لتوفيق
ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة، فيتو

شهد اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين أجواءً استثنائية، حيث اجتمعت أجمل السلالات العربية ونخبة المربين في منافسات قوية، وسط حضور جماهيري واسع.

فخر السهم وبسيم الفريدة وتيمور يتوجون أبطالا ختام ثاني أيام مهرجان الخيول العربية بالشرقية

 وتميزت الفعاليات بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مربي وعشاق الخيول العربية، فيما لفت الإعلامي توفيق عكاشة الأنظار بظهوره ضمن فعاليات المهرجان، ليضفي على الحدث مزيدًا من الزخم الإعلامي.

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو
ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 على أرض نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، أول أمس الأربعاء وسط حضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية، إلى جانب نخبة من محبي ومربي الخيول وعشاق الفروسية.

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو
ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو
ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو
ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية،فيتو

انطلاق المهرجان والأجواء الاحتفالية المصاحبة له

ورصدت فيتو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له، حيث شهدت المنصة الرسمية عروضًا مبهرة للخيل العربي الأصيل، وسط تفاعل كبير من الحضور والزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الشرقية للخيول العربية الاصيلة ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة توفيق عكاشة تنشيط السياحة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

إيلون ماسك يهاجم نتفليكس: تدفع عمدًا لصناعة محتوى إباحي للأطفال

بعد الإبقاء عليها، تفاصيل تشكيلات اللجان النوعية بدور الانعقاد السادس

وزيرة التنمية المحلية تحيل عددا من مسئولي مراكز ومدن بالشرقية للنيابة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

روتين كامل للعناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads