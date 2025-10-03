ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

شهد اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين أجواءً استثنائية، حيث اجتمعت أجمل السلالات العربية ونخبة المربين في منافسات قوية، وسط حضور جماهيري واسع.

وتميزت الفعاليات بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مربي وعشاق الخيول العربية، فيما لفت الإعلامي توفيق عكاشة الأنظار بظهوره ضمن فعاليات المهرجان، ليضفي على الحدث مزيدًا من الزخم الإعلامي.

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 على أرض نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، أول أمس الأربعاء وسط حضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية، إلى جانب نخبة من محبي ومربي الخيول وعشاق الفروسية.

انطلاق المهرجان والأجواء الاحتفالية المصاحبة له

ورصدت فيتو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له، حيث شهدت المنصة الرسمية عروضًا مبهرة للخيل العربي الأصيل، وسط تفاعل كبير من الحضور والزوار.

