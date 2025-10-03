الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

لامين يامال
لامين يامال

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم، إصابة نجمه الشاب لامين يامال في منطقة العانة، بعد أيام قليلة من عودته للملاعب عقب فترة غياب سابقة امتدت لثلاثة أسابيع.

 

تفاصيل إصابة لامين يامال

وكان يامال قد شارك مؤخرا كبديل أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ونجح في صناعة هدف الفوز الذي منح برشلونة صدارة الترتيب، قبل أن يخوض مباراة كاملة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيان النادي الكتالوني أن آلام العانة عادت لتجدد معاناة اللاعب عقب مواجهة باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام إشبيلية، مع توقعات بغيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك، تأكد غياب لامين يامال عن قائمة منتخب إسبانيا التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي اليوم، والتي كانت قد ضمت نجم برشلونة قبل إعلان إصابته.

برشلونة لامين يامال منتخب اسبانيا

الجريدة الرسمية
