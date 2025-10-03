برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم، إصابة نجمه الشاب لامين يامال في منطقة العانة، بعد أيام قليلة من عودته للملاعب عقب فترة غياب سابقة امتدت لثلاثة أسابيع.

تفاصيل إصابة لامين يامال

وكان يامال قد شارك مؤخرا كبديل أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ونجح في صناعة هدف الفوز الذي منح برشلونة صدارة الترتيب، قبل أن يخوض مباراة كاملة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيان النادي الكتالوني أن آلام العانة عادت لتجدد معاناة اللاعب عقب مواجهة باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام إشبيلية، مع توقعات بغيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك، تأكد غياب لامين يامال عن قائمة منتخب إسبانيا التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي اليوم، والتي كانت قد ضمت نجم برشلونة قبل إعلان إصابته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.