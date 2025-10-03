إيلون ماسك يهاجم نتفليكس: تدفع عمدًا لصناعة محتوى إباحي للأطفال

صعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، هجومه ضد شبكة نتفليكس، متهمًا الشركة العملاقة بأنها "تدفع عمدًا أموالًا لمنتجين لصناعة محتوى جنسي موجّه للأطفال".

وقال ماسك في منشور عبر حسابه: "حرية التعبير يجب أن تُحترم، لكن ما تقوم به نتفليكس ليس خطابًا حرًا، بل خطاب مدفوع، لأن المنصة تدفع من جيبها لترويج هذا النوع من البرامج". وأضاف: "اختيار نتفليكس تمويل مثل هذا المحتوى ليس بريئًا، بل يتم بشكل متعمد ".

وجاء تعليق ماسك بعد تداول مقطع فيديو للنائب الجمهوري تيم بورشيت، أعلن فيه أن الكونجرس سيستدعي مسؤولي نتفليكس للمساءلة بشأن اتهامات تتعلق بـ"الترويج لبرامج متحولة جنسيًا للأطفال". أعاد ماسك نشر المقطع واكتفى بكلمة واحدة: "جيد"، في إشارة إلى تأييده للتحرك.

واندلع الجدل عقب اتهامات من شخصيات سياسية وإعلامية محافظة في الولايات المتحدة بأن نتفليكس تبث برامج تستهدف الأطفال بمضامين "غير ملائمة"، مما فجّر دعوات واسعة لمقاطعة المنصة.

تأتي هذه الأزمة وسط نقاش محتدم في المجتمع الأمريكي حول قضايا الهوية الجنسية والمناهج التربوية، حيث يرى منتقدو نتفليكس أن المنصة "تتجاوز حرية التعبير" وتشارك في "توجيه الأطفال نحو قضايا حساسة لا تناسب أعمارهم".

ويُتوقع أن يثير استدعاء مسؤولي نتفليكس أمام الكونجرس مواجهة سياسية وإعلامية كبرى، خاصة بعد انضمام ماسك، أحد أبرز رجال الأعمال وأكثرهم تأثيرًا على منصات التواصل، إلى جبهة المنتقدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.