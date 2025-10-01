التنورة والرقص بالعصا يشعلان مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو)

شهدت ساحة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، في دورته التاسعة والعشرين، أجواءً استثنائية امتزج فيها تراث الفروسية الأصيل مع الفنون الشعبية والعروض الاستعراضية التي أضفت بهجة خاصة على الفعاليات.

فرقة الشرقية للفنون الشعبية تقدم عروضًا مبهرة للتنورة، نالت إعجاب الحضور بتمازج الألوان والحركات

وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضًا مبهرة للتنورة، نالت إعجاب الحضور بتمازج الألوان والحركات الاستعراضية التي خطفت الأنظار، بينما تفاعل الجمهور مع فقرات الرقص بالعصا التي جسدت أصالة الريف المصري وروح النخوة والشهامة.

العلاقة الخاصة بين الفارس والحصان العربي الأصيل

ولم يقتصر الإبداع على ذلك، بل أدهشت العروض الجميع بفقرات الرقص مع الحصان، حيث تمايل الخيل مع إيقاعات الطبول والمزمار في مشهد أبهر الحاضرين وجسد العلاقة الخاصة بين الفارس والحصان العربي الأصيل.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

العروض الفنية جاءت على هامش الفعاليات الرياضية للمهرجان، الذي يقام سنويًا بمحافظة الشرقية، ليجمع بين أصالة الخيل العربي وجمال الفنون الشعبية، في لوحة تراثية متكاملة تعكس تاريخ المحافظة العريق وتقاليدها الممتدة عبر الأجيال.

مشاركة رسمية رفيعة المستوى تمثلت في حضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس، ومساعد وزير الشباب والرياضة

وحظيت الفعاليات بحضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة وزوارها، إلى جانب مشاركة رسمية رفيعة المستوى تمثلت في حضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس،ومساعد وزير الشباب والرياضة ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ورئيس جمعية مستثمري العاشر، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشرطية والجيش وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ممثلين عن هيئة تنشيط السياحة، الذين أكدوا جميعًا على أهمية المهرجان كحدث ثقافي وسياحي بارز يضع الشرقية على خريطة السياحة الداخلية.

انطلاق المهرجان والأجواء الاحتفالية المصاحبة له

ورصدت فيتو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له، حيث شهدت المنصة الرسمية عروضًا مبهرة للخيل العربي الأصيل، وسط تفاعل كبير من الحضور والزوار.

مهرجان الشرقية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

