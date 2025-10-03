الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

سيدات الأهلي ومسار
سيدات الأهلي ومسار

تلقى فريق سيدات الأهلي هزيمة أمام مسار، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وثريا أشرف ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وميرسي أتوبرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري الممتاز مسار لوبوف ديميتري لوبوف سيدات الأهلى

مواد متعلقة

بلدية المحلة يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام وي في دوري المحترفين

7 استقالات وإقالات تضرب مدربي دوري المحترفين آخرها أمير عزمي

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

دوري المحترفين، أمير عزمي مجاهد يرحل عن تدريب أسوان

سيدات الأهلي يتعادل مع مسار 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

عبده يحيى يقود تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ميلود حمدي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads