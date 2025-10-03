بعد الإبقاء عليها، تفاصيل تشكيلات اللجان النوعية بدور الانعقاد السادس

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي الإبقاء على تشكيل اللجنة العامة، اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب، كما هي في دور الانعقاد الخامس بدون تغيير.

إبقاء تشكيلات اللجان النوعية دون تغيير

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما تم التوافق بشأنه مع هيئة مكتب المجلس "الرئيس - الوكيلين" بشأن الإبقاء على التشكيلات دون تغيير حفاظا على وقت المجلس، لاسيما مع قرب الاستحقاق بشأن انتخاب مجلس النواب المقبل.

تشكيلات اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

وترصد فيتو تفاصيل تشكيلات اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس على النحو التالي:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلين: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى

أمين السر: ناصر عثمان

نتيجة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب

2 - لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلين: إبراهيم المصرى - أحمد يحيى

أمين السر: النائب محمد راضى

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز

أمين السر: النائب محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس: النائب أحمد بدوى

الوكيلين: أحمد نشأت منصور - مارثا محروس

أمين السر: النائب محمد عبادة

أسماء هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: طلعت السويدى

الوكيلين: رشا رمضان - محمد جنيدى

أمين السر: خالد عبد المولى

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلى

الوكيلان: محمود السيد سعد - محمد سليم

أمين السر: رشا أبو شقة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلان: سامر التلاوى - محمد لبيب

أمين السر: نشأت عباس

8- لجنة الزراعة

الرئيس: النائب هشام الحصرى

الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن أبو قديرة

أمين السر: محمد عبد القوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: محمد الفيومى

الوكيلان: طارق شكرى - أحمد عبد الحميد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس: عبد الهادى القصبى

الوكيلين: أحمد فتحى - رضوى جعفر

أمين السر: النائبة سلمى أبو الوفا

11 - لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: محمد سليمان

الوكيلين: محمد عبد الحميد - كمال الدين شافعي

أمين السر: حسن عمار

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى

الوكيلان: ياسر عمر - مصطفى سالم

أمين السر: النائب عبد المنعم إمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: محمد مصطفى السلاب

الوكيلان: معتز محمود - شحاتة أبو زيد

أمين السر: النائبة شيرين عليش

14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعى

الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي

أمين السر: النائبة مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلين: وحيد قرر - محمود الضبع

أمين السر: النائب محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلين: طارق الخولي - سحر الزار

أمين السر: النائبة أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلين: يوسف الحسينى - نادر مصطفى

أمين السر: النائبة هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدني

الرئيس: نورا علي

الوكيلبن: أحمد الطيبى - محمد عبد المقصود

أمين السر: النائبة امانى الشعولى

19- لجنة الشئون الصحية

الرئيس: الدكتور أشرف حاتم

الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري

أمين السر: النائب كريم بدر حلمى

20- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلين:سولاف درويش - إيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: النائب عاطف ناصف

الوكيلين: نافع عبد الهادى - محمد حمدى دسوقى

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامى هاشم

الوكيلان: ماجدة بكرى - منى عبد العاطى

أمين السر: أمل عصفور

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: النائب أحمد فؤاد اباظة

الوكيلين: عباس السادات - أيمن محسب

أمين السر: أحمد مقلد

25 – لجنة الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجينى

الوكيلين: محمد الحسينى - أحمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش

