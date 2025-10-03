الجمعة 03 أكتوبر 2025
محافظات

فخر السهم وبسيم الفريدة وتيمور يتوجون أبطالا ختام ثاني أيام مهرجان الخيول العربية بالشرقية

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

شهدت ساحة البطولات بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، المقام بمدينة العاشر من رمضان في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، ختام منافسات اليوم الثاني وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين نخبة المربين وأجمل سلالات الخيل العربية، وبحضور جماهيري واسع من عشاق الفروسية.

نائل الداوود ورفاعي النيل يتوجان ببطولتي الأمهار في مهرجان الشرقية للخيول العربية

فخر السهم يتوج ببطولة الأمهار في ختام اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول

وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن تتويج مجموعة من الأمهار والخيول المميزة على النحو التالي:

المجموعة السابعة (أمهار 1 – 2 سنة "ب")
الأول: فخر السهم – مزرعة السهم
الثاني: بليغ الفريدة – مزرعة الفريدة
الثالث: فهد الشاكر – مزرعة الشاكر
الرابع: هماس هوزان – مزرعة هوزان
الخامس: سفير البستاني – مزرعة البستاني

وسط منافسة قوية.. بسيم الفريدة يتصدر فئة الأمهار بمهرجان الشرقية

المجموعة الثامنة (أمهار 2 – 3 سنوات)
الأول: بسيم الفريدة – مزرعة الحاتم
الثاني: فارس السجود – فور جي هورس
الثالث: جاسر العاصمة – الشجعان
الرابع: جي أف جبل – آل ثاني
الخامس: زين المقاول – المقاول

زين الجود يعتلي منصة التتويج في ختام اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية

المجموعة التاسعة (أمهار 3 – 4 سنوات)
الأول: زين الجود – مزرعة الجود (رقم 97)
الثاني: بيلي المي – مزرعة المي (رقم 95)
الثالث: سيف الحصن – مزرعة الحصن (رقم 94)

 

تيمور درة يتصدر فئة الطلائق في ختام اليوم الثاني لمهرجان الشرقية

المجموعة العاشرة (طلائق 4 – 6 سنوات)
الأول: تيمور درة – مزرعة الداوود
الثاني: ورد الجونيور – مزرعة عزت
الثالث: رحيم – محطة الزهراء

 

دهب آل الجمال بطل فئة الكبار بمهرجان الشرقية للفروسية

المجموعة الحادية عشرة (خيول 6 سنوات فأكثر)
الأول: دهب آل الجمال – مزرعة البدوي
الثاني: حمدان أبو ظبي – مزرعة آل عواد
الثالث: أصيل الزيات – مزرعة روكسي
الرابع: تي ماج – مزرعة معاذ

اليوم ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة 

وبهذا يسدل الستار على فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، على أن تتواصل المنافسات في يومها الختامي عصر الجمعة، حيث يُنتظر تتويج الأبطال في المراحل النهائية وسط متابعة جماهيرية وإقبال واسع يؤكد مكانة المهرجان كأحد أهم المحافل الدولية المتخصصة في جمال الخيل العربية الأصيلة.

