روتين كامل للعناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب

يجد الأشخاص ذوو البشرة المعرضة لـظهور حب الشباب فائدة كبيرة في معرفة نوع بشرتهم ونوع الحبوب التي يعانون منها تحديدًا. إن تطوير نمط حياة وروتين عناية بالبشرة يتناسب مع هذه الأنواع يمكن أن يساهم بفاعلية في التخفيف من حدة المشكلة.

يؤكد الأطباء أن اختلاف أنواع البشرة بين شخص وآخر يعني بالضرورة تباين فعالية روتين العناية بالبشرة، وهو ما يعتمد على عوامل متعددة، أبرزها نوع البشرة وطبيعة حب الشباب. ومع ذلك، تظل بعض التغييرات في نمط الحياة ذات فائدة للغالبية العظمى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تصنيف حب الشباب

يُقسم حب الشباب بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين هما: حب الشباب غير الالتهابي (Noninflammatory) وحب الشباب الالتهابي (Inflammatory).

1.غير الالتهابي: تشمل هذه الفئة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

الرؤوس السوداء: تظهر بلون داكن وتبدو مسطحة تقريبًا على سطح الجلد.

تظهر بلون داكن وتبدو مسطحة تقريبًا على سطح الجلد. الرؤوس البيضاء: عبارة عن نتوءات صغيرة بلون الجلد.

2.الالتهابي: يتراوح هذا النوع من الحطاطات (Papules) والبثور (Pustules) إلى الأشكال الأكثر شدة مثل العقيدات (Nodules) والخراجات (Cysts).

الحطاطات: نتوءات حمراء صغيرة.

نتوءات حمراء صغيرة. البثور: نتوءات صغيرة تحتوي على صديد، ويمكن للحطاطات أن تتطور لتصبح بثورًا.

تحديد نوع البشرة خطوة أولى نحو العلاج

توجد طريقة سهلة لتحديد نوع البشرة، وتكون كالأتي:

اغسل الوجه بصابون "أطفال" لطيف وجففه بلطف.

تجنب تطبيق أي منتجات للعناية بالبشرة.

بعد بضع ساعات، افحص مظهر جلدك الذي سيتوافق مع أحد الأنواع التالية:

الدهنية: تبدو لامعة.

الجافة: تبدو متقشرة، خشنة، أو حمراء.

المختلطة: تكون جافة على الخدين ولامعة في منطقة الجبهة والأنف والذقن (منطقة T).

"العادية" (الطبيعية): تتميز بنضارة صحية دون مشاكل مرئية.

من المهم ملاحظة أنه يمكن أن يكون الشخص معرضًا لحب الشباب دون أن تكون بشرته جافة أو دهنية بالضرورة. فالغالبية العظمى من الناس عانوا من حب الشباب مرة واحدة في حياتهم على الأقل.

الوقاية من ظهور حب الشباب

للوقاية الفعالة من حب الشباب، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

الغسيل مرتين يوميًا وبعد التعرق: يُوصى بغسل الوجه عند الاستيقاظ وقبل النوم. وتجنب الغسل أكثر من مرتين، إلا في حال التعرق الشديد، لأن ذلك قد يهيّج الجلد.

التعامل بلطف وتجنب الفرك القاسي: حب الشباب ليس مشكلة "أوساخ"، لذا فإن الفرك القاسي أو استخدام المقشرات القاسية لا يساعد، بل قد يؤدي إلى مزيد من الاحمرار والتهيج.

الامتناع التام عن العبث بالحبوب أو فقعها: على الرغم من إغراء فقع البثور، فإن القيام بذلك يمكن أن يسبب تندبًا، كما يمكن أن ينقل البكتيريا إلى المسام المجاورة، ما يحوّل الحبة الصغيرة إلى التهاب عميق. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية إجراء عملية "استخلاص" آمنة لإزالة الحبوب.

غسل الأدوات الملامسة للجلد بانتظام: يمكن لأدوات مثل فرش المكياج أن تحمل بقايا قد تسد المسام. يجب غسلها مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا والامتناع عن مشاركتها.

اختيار المنتجات غير الكوميدوغينيك: يجب أن تحمل جميع المنتجات المستخدمة على المناطق المعرضة لحب الشباب ملصق "خالٍ من الزيوت، غير كوميدوغينيك". قد تُسمى أيضًا "خالٍ من الزيوت، غير مسبّب لحب الشباب" أو "لا يسد المسام". ومع ذلك، يفضل مراجعة قائمة المكونات وتجنب أي مواد مهيجة محتملة مثل الكحول أو العطور.

مراجعة روتين العناية بالشعر: يمكن أن تترك مستحضرات العناية بالشعر (الشامبو، البلسم، ومنتجات التصفيف) بقايا على الجلد حتى بعد الشطف، ما قد يسبب البثور. حاول إبقاء الشعر بعيدًا عن الوجه قدر الإمكان، خاصة أثناء النوم.

الحفاظ على ترطيب الجسم: قد يساعد الحفاظ على رطوبة الجلد في مكافحة الزيوت الزائدة التي تؤدي إلى حب الشباب، على الرغم من محدودية الأبحاث التي تدعم هذا الارتباط. كما أن الترطيب له فوائد صحية عديدة أخرى.

الحذر من ادعاءات المكملات الغذائية والنظام الغذائي: بينما تربط بعض الأبحاث بين الاستهلاك العالي للكربوهيدرات ومنتجات الألبان وحب الشباب، يُنصح بعدم التوقف عن تناول أي عنصر غذائي أو مجموعة غذائية كاملة دون استشارة طبيب مختص.

روتين العناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب

قد يتسبب روتين العناية غير المناسب لنوع البشرة أو مشكلتها في تفاقم الأمور، مكونات يجب البحث عنها:

حمض الساليسيليك (Salicylic acid): مثالي للحطاطات والبثور.

بنزويل بيروكسايد (Benzoyl peroxide): يقتل بكتيريا حب الشباب وفعال لجميع أنواعه.

الريتينويدات (Retinoids): تستهدف حب الشباب الالتهابي وتُوصى بها أيضًا لروتين العناية الوقائي. يمكن لطبيب الجلدية وصف ريتينويدات أقوى بوصفة طبية.

الروتين الصباحي

المنظف (Cleanser): خطوة أساسية في نظام العناية بحب الشباب.

التونر (Toner): يستخدم للتخلص من الزيوت الزائدة التي قد تساهم في ظهور البثور.

المرطب (Moisturizer): يساعد المرطب، سواء كانت بشرتك جافة أو دهنية.

واقي الشمس (Sunscreen): بعض علاجات حب الشباب تزيد من حساسية الجلد للشمس. استخدم واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية SPF 30.

الروتين المسائي

مزيل المكياج (إذا لزم الأمر): إزالة المكياج بشكل صحيح يساعد على عدم انسداد المسام.

المنظف: للتخلص بلطف من الأوساخ المتراكمة خلال اليوم.

العلاج الموضعي (Spot treatment): تطبيقه بعد التنظيف يسمح للمكونات بالوصول إلى أعماق الجلد، ويعمل على علاج الحبوب الموجودة، واستهداف الندوب، ومنع ظهور بثور جديدة.

متى يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية؟

يمكن علاج حب الشباب الخفيف عادةً بالمنتجات المتاحة دون وصفة طبية.

ولكن إذا لم يطرأ تحسن، يجب التفكير في تحديد موعد مع طبيب أمراض جلدية معتمد. وكذلك في حالات حب الشباب المتوسط أو الشديد، مثل حب الشباب الكيسي، أو حب الشباب الذي يسبب تندبًا للجلد. تتطلب هذه الأنواع دواءً يوصف بوصفة طبية.

