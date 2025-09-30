الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محافظات

من صحراء بلبيس للعاشر من رمضان، حكاية قرن من مهرجان الخيول العربية بالشرقية (صور)

يُعد مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة واحدًا من أعرق المهرجانات في مصر والوطن العربي، حيث انطلقت أولى فعالياته عام 1921 على أرض الفروسية بصحراء بلبيس، وظل يُقام هناك لعقود طويلة قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي بمدينة العاشر من رمضان، ليواصل مسيرته كملتقى بارز لعشاق الفروسية ومربي الخيول من مختلف دول العالم، ويتمتع بشهرة دولية واسعة باعتباره احتفالًا سنويًا بجمال وأدب الخيل العربي الأصيل.

مهرجان الخيول ومشاهدة الطيور المهاجرة، الشرقية تنظم فعاليات لجذب السياحة

غدا.. انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة 

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استعداد المحافظة لاستقبال ضيوف المهرجان في دورته الـ29، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل على أرض نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 167 من الخيل المصري الأصيل، و5 دول عربية وأجنبية.

مهرجان الشرقية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار 

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأكد المحافظ أن المهرجان حدث رياضي وسياحي بارز تتفرد به الشرقية منذ أعوام، مشيرًا إلى دوره في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية عبر بطولات جمال وأدب الخيل العربية الأصيلة.

معارض للفنون التشكيلية، وبيع المستلزمات والأعلاف والأدوية البيطرية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الرئيسية وخيام الاستقبال، ومضمار العرض بمساحة 40×50 متر، و120 بوكسًا لإيواء الخيول، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، وبيع المستلزمات والأعلاف والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى معرض "أيادي مصر" بمشاركة 32 عارضًا من مختلف المحافظات.

برنامج المهرجان

اليوم الأول: مسابقات جمال الخيول طبقًا لقواعد منظمة ECAHO.

اليوم الثاني: استكمال مسابقات الجمال وتوزيع جوائز شخصية العام وأحسن حصان وأحسن فرس.

اليوم الثالث: منافسات أدب وتراث الخيل المسجل وغير المسجل واختيار بطل الجمهورية.

