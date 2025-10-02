أخبار الفن اليوم: ظهور سمية الألفي داخل كواليس فيلم “سفاح التجمع”.. محمد رمضان يرشح أغنيته "أنا أنت" لجوائز جرامي.. موعد عرض مسلسل ورد وشيكولاتة

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها ظهور الفنانة سمية الخشاب في كواليس فيلم “سفاح التجمع”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

بشكل مميز ظهرت الفنانة الكبيرة سمية الألفي بداخل لوكيشن تصوير فيلم نجلها الجديد أحمد الفيشاوي الذي يحمل اسم (سفاح التجمع) وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2025 في دورته الـ 33، 16 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أعلن الفنان محمد رمضان عن خطوة فنية عالمية، حيث تقدم بأغنيته "أنا أنت" للمنافسة ضمن ترشيحات جوائز "جرامي" العالمية.







تعرض قناة "ON" بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 أكتوبر، سلسة اللقاءات الحصرية التي يجريها الإعلامي أحمد سالم مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة".

أحيا الفنان مروان خوري حفلا مميز في دبي وسط حضورا جماهيريا كبيرا، من بعد أحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية

تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، مشيرة إلى أنها عندما عرض عليها سيناريو الفيلم رأت أنه فيلم مهرجانات.



يتعاون النجم مصطفى شعبان، مع الكاتب محمود حجاج، لأول مرة في مشروع فني يجمعهما سويًا، من خلال مسلسل جديد، يحمل اسم “درش”، من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2026.

حددت منصة يانجو بلاي يوم 30 أكتوبر الجاري لانطلاق عرض مسلسلها الجديد “ورد وشيكولاتة”، والذي يأتي ضمن قائمة الأعمال الدرامية المنتظرة هذا الموسم.

