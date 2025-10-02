بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2025 في دورته الـ 33، 16 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتنطلق أولى حفلات المهرجان الخميس 16 أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

وكشف موقع الحجز الالكترونى عن أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام، تفاوتا كبيرا بين أسعار التذاكر، على مسارح دار الأوبرا المصرية.

حيث تم تقسيم تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة إلى 6 فئات تتراوح ما بين 760 جنيها وحتى 5010 جنيهات، لحفلات عدد من المطربين وهم آمال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار، هاني شاكر، عمر خيرت، صابر الرباعي.

فيما تراوحت أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة أيضا لعدد آخر من المطربين، ما بين 510 جنيهات وحتى 4010 جنيهات، لحفلات كلا من محمد الحلو وريهام عبد الحكيم، علي الحجار، مروة ناجى ومحمد ثروت، ومى فاروق.

أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الاوبرا

بين الزيادة الكبيرة التى تشهدها أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2025، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، شهدت حفلات باقي المهرجان على مسارح ( سيد درويش باوبرا الاسكندرية، ومعهد الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور ومسرح الجمهورية) تفاوتا كبيرا في أسعار حفلات المطربين والفرق المشاركة، حيث تراوحت فئات التذاكر وفقا للمشاركين ومكان الحفل.

فتراوحت أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025 على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية ما بين 510 جنيهات إلى 1010 جنيهات لحفل المطرب فؤاد زبادي والمطرب محمد الحلو، وما بين 210 جنيهات وحتى 510 جنيهات لحفل المطربة نادية مصطفى وحنين الشاطر، أما فرقة على مر الأجيال فتراوحت أسعار حفلها ما بين 310 جنيهات وحتى 410 جنيه.

وجاءت أسعار حفلات مسرح الجمهورية لفرقة أم كلثوم ما بين 210 جنيهات وحتى 410 جنيهات، وحفل المطرب فؤاد زبادى على نغس المسرح ما بين 210 جنيهات وحتى 510 جنيهات، أما فرقة الحرملك فتراوحت أسعار حفلها ما بين 110 جنيهات وحتى 260 جنيها.

أما حفلات مسرح معهد الموسيقى العربية، فجاءت سعر حفلة فرقة الموسيقى العربية للتراث 360 جنيها، وسعر حفلة فرقة الإنشاد الديني 110 جنيهات ، وسعر حفل فرقة كوكب الشرق النسائية 160 جنيها.

فيما جاءت حفلات مسرح أوبرا دمنهور كالتالى، فتراوحت أسعار حفلة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ما بين 85 جنيها وحتى 160 جنيها، وحفل الفنان سعيد عثمان وفرقة شموع تراوحت أسعار التذاكر بها ما بين 110 جنيهات وحتى 310 جنيهات.

زيادة أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

ومع الكشف عن أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33 لهذا العام، سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقليص عدد أيام المهرجان والزيادة في أسعار دورة 2025 مقارنة بأسعار الدورة الماضية 32 والتى تراوحت أسعارها لحفلات النجوم 2024 ما بين 350 جنيه كحد أدنى و4000 جنيه كحد أقصى، أي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه.

وطرح البعض، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدة تساؤلات منها لماذا اختارت دار الأوبرا المصرية أن تطلق حفلات مهرجان الموسيقى العربية 33 بالتزامن مع توقيت إطلاق الدورة الحالية من مهرجان الجونة، ولماذا تم تقليص أيام المهرجان مثلما حدث مع مهرجان القلعة، وما هو السبب وراء زيادة أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية هذا العام على الرغم من أن دار الأوبرا هى جهة غير ربحية تستهدف الارتقاء بالفن الهادف وليست مسرح خاص يقدم أعمالا تجارية.

