محمد رمضان يرشح أغنيته "أنا أنت" لجوائز "جرامي" العالمية

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

أعلن الفنان محمد رمضان عن خطوة فنية عالمية، حيث تقدم بأغنيته "أنا أنت" للمنافسة ضمن ترشيحات جوائز "جرامي" العالمية.

رشح رمضان الأغنية لفئة "أفضل أداء موسيقي عالمي"، مُعربًا عن سعادته بوصول اسمه لهذه المرحلة، وهو ما اعتبره برهانًا على قوة تأثير جمهوره وتأثيره على الساحة الفنية عالميًا.

وكتب محمد رمضان على حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الحمد لله دخول اسمي رسميًا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية "أنا أنت" يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين... الليلة التصفيات الأولى للمرشحين ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

كما كشف رمضان أنه في حال فوزه سيهدي الـ "جرامي" إلى المتحف المصري الكبير، لتصبح بذلك "أول جرامي ذهبية تصل إلى مصر" على الإطلاق، مؤكدًا ان هذه أحد أمانيه.

