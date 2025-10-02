الخميس 02 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ورد وشيكولاتة

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

 حددت منصة يانجو بلاي يوم 30 أكتوبر الجاري لانطلاق عرض مسلسلها الجديد “ورد وشيكولاتة”، والذي يأتي ضمن قائمة الأعمال الدرامية المنتظرة هذا الموسم.  

المسلسل يجمع بين أجواء رومانسية ودرامية ومستوحى من أحداث حقيقية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة مع بدء عرضه على المنصة، خاصة مع حالة التشويق التي رافقت الإعلان عنه خلال الفترة الماضية.

https://www.instagram.com/reel/DPUH25zlVv1/?igsh=MXV2M2h0bzk0bWQ0bw==

https://www.instagram.com/reel/DPUHy3ikycs/?igsh=MWp6ZXBza3JiNTRqdg==

 

طرح برومو مسلسل ورد وشيكولاتة

 وطرحت منصة يانجو بلاي البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “ورد وشيكولاتة”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة زينة.

وشهد البرومو أحداثًا مشوقة حيث كشف عن علاقة سامة تجمع بين صلاح (محمد فراج) ومروة (زينة) حيث يجمعهما قصة حب عنيفة ولكن هذا الحب لم يمنعهما من إيذاء بعضهما البعض.

ونشرت منصة يانجو بلاي البرومو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق: “حكاية مرة… بطعم حلاوة البدايات.. مسلسل ورد وشوكولاتة من أعمال يانجو الأصلية قريبًا على يانجو بلاي.. مستوحى من أحداث حقيقية".

مسلسل ورد وشيكولاتة

مسلسل “ورد وشوكولاتة” مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولة مسلسل “ورد وشوكولاتة” كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت  الرأي العام في مصر.

