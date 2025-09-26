الجمعة 26 سبتمبر 2025
التفاصيل الكاملة لحفل محمد رمضان في نيويورك

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لإحياء حفل عالمي جديد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 17 يناير 2026، على واحد من أعرق وأشهر المسارح في العالم، مسرح ماديسون سكوير جراند.

وكشف رمضان عن البوستر الرسمي للحفل وطريقة شراء التذاكر عبر قناته الرسمية على تطبيق واتساب، حيث تفاعل جمهوره بشكل واسع مع الخبر، منتظرين ظهوره على المسرح العالمي في تجربة استثنائية.

على الجانب الآخر، كان محمد رمضان قد شارك جمهوره مقطع فيديو يوثق لقاءه بـ إيرك آدمز عمدة نيويورك، والذي استقبله بحفاوة كبيرة، مؤكدًا أن محبة الأمريكيين له جاءت من تقديرهم لمصر والوطن العربي. 

وكتب رمضان عبر حسابه على فيس بوك: “سعدت بدعوة أخي العزيز عمدة نيويورك إيرك آدمز في مقر إقامته، ولمست محبته لبلدي ووطني العربي وقارتي الإفريقية”.

كما عبّر رمضان عن امتنانه لجمهوره المصري والعربي، مشيرًا في مقطع عبر إنستجرام إلى: أن وقوفه على أشهر مسارح العالم يعود لفضل الله أولًا ثم جمهوره، قائلًا: “أشهر مسرح في العالم بيغني عليه مصري.. أنتم من أوصلتموني لهذه النقطة، من الجمهور المصري والعربي والإفريقي حتى وصلت إلى أمريكا”.

