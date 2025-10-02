مروان خوري يتألق في حفله بدبي وسط حضور جماهيري كبير (فيديو)

أحيا الفنان مروان خوري حفلا مميز في دبي وسط حضورا جماهيريا كبيرا، من بعد أحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية

مروان خوري في دبي

وقدم “خوري” عدد كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تواصل معها الجمهور طوال الحفل بالتصفيق والغناء برفقته

يذكر أن، في أمسية غنائية ساحرة، ألهبت الفنانة اللبنانية إليسا المسرح بصوتها، ورافقها الفنان مروان خوري على البيانو، في لحظات طربية استثنائية.

بتمون ع الدقة ولولا القلب شو بيقى".. بهذه الكلمات المليئة بالشغف، غنت إليسا أغنيتها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور، مؤكدة خلال برنامج “طرب مع مروان” الذي يقدمه مروان خوري، المذاع على قناة “العربي 2” مكانتها الطربية.

لو غمضتن عينيي وغفيت.. عشت الحلم لحظة وصحيت".. كلمات عاشها الجمهور من جديد مع ديو رائع جمع إليسا ومروان خوري، امتزجت فيه الرومانسية بعذوبة اللحن.

