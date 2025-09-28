المايسترو مصطفى حلمى يشارك فى حفل افتتاح مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها ويديرها المايسترو تامر غنيم، ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وخلال المؤتمر كشفت أمانى سعيد، عضو اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ33، عن مشاركة دار الأوبرا المصرية في مهرجان البحرين الدولي للموسيقى.

وقالت أمانى سعيد، سيشارك هذا العام في حفل افتتاح مهرجان البحرين الدولى للموسيقي، 2 من نجوم دار الأوبرا المصرية وسيقود الحفل المايسترو مصطفى حلمى.

مشاركة 80 فنان وتكريم 11 شخصية بمهرجان الموسيقى العربية 33

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية تضم 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 81 فنان و40 باحث من 14 دولة عربية وأجنبية وهم (الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، المغرب )، حيث تقام فعاليات المهرجان الفنية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية )، مسرح سيد درويش ( أوبرا الاسكندرية ) ومسرح أوبرا دمنهور .

مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 11 شخصية هذا العام، ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب )، اسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة ابراهيم فتحى (مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فوده (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، المطرب محمد الحلو (مصر )، المطربة امال ماهر (مصر).

