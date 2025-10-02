الخميس 02 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نيللي كريم عن فيلمها الجديد: "السيناريو حكم عليا بشوية برود"

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، مشيرة إلى أنها عندما عرض عليها سيناريو الفيلم رأت أنه فيلم مهرجانات.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: “على قد ما قصته بسيطة على قد ما هي عميقة جدا، الأطفال في سن صغير مش بيحسوا بالطبقية لكن الكبار بيحسوا لما بنتعرض لمواقف مختلفة ونحس يعني أيه حد غني وحد فقير، ودوري في الفيلم مش أنا خالص، السيناريو حكم عليا بشوية برود ودا بيبقي صعب عليا لاني من الشخصيات الحساسة والمندفعة”.

وكان حرص النجم العالمى جيمى فوكس على حضور عرض فيلم happy birthday  بطولة النجمة نيللى كريم، والذى عرض في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال العمل والجاليات العربية هناك، حيث نال الفيلم إعجاب نجم هوليوود جيمى فوكس، إذ قرر أن يشارك في إنتاج الفيلم، وتم التوقيع بين جيمى فوكس والمنتج أحمد دسوقى على المشاركة في إنتاج العمل، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وأعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بتصريحات النجم العالمي الحاصل على الأوسكار جيمي فوكس أحد منتجي فيلم "happy birthday"، قائلًا: "شهادة كبيرة إن الفيلم يعجب جيمي من أول نسخة سيناريو ويبقى حريص على المشاركة في إنتاجه، شركة فوكسهول المملوكة لجيمي فوكس من خلال مديرها التنفيذي داتاري تيرنر بيدعموا الفيلم في عرضه الأول في مهرجان تريبيكا".

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.

وفى سياق آخر احتفلت النجمة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره.

ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.

