أعراض تؤكد الإصابة بأنيميا فقر الدم، انتبهي لها

أنيميا فقر الدم من الأمراض التي يصاب بها الكبار والصغار خاصة الأطفال والفتيات لأسباب عديدة مما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

وأنيميا فقر الدم من الأمراض التى يمكن ألا تظهر أعراضها إلا فى مرحلة متأخرة وللأسف لها مضاعفات خطيرة تهدد الصحة.

أعراض أنيميا فقر الدم

ويقول الدكتور محمد العوضى استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن هناك أعراض تؤكد الإصابة بأنيميا فقر الدم، منها:-

برودة وتنميل الأطراف.

تعب وإرهاق عام فى الجسم

آلام في الصدر

دوخة ودوار دائم

صعوبة في التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

صداع شديد

شحوب في لون الجلد وتحوله للون الأصفر

الضعف العام وعدم القدرة علي أداء المهام اليومية

جفاف الفم وظهور التقرحات في جانبي الفم أو اللسان

أكلات مهمة تساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وأضاف السيد، أنه عند الشعور بهذه الأعراض، يجب فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وإجراء اختبارات تحديد حجم وشكل خلايا الدم الحمراء، وبعد التأكد من وجود انيميا فقر الدم، يجب الاهتمام بالتغذية السليمة مع التركيز علي الطعام الغنى بفيتامين ب 12 مثل الألبان وفول الصويا واللحوم، وايضا الأكلات الغنية بالحديد مثل الخضراوات الورقية والعدس والبقوليات بأنواعها.

وتابع، كما يجب الاهتمام بتناول مصادر فيتامين سي، مثل الفاكهة الحمضية والفلفل والبروكلي والطماطم والفراولة لأن فيتامين يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

انيميا فقر الدم

نظام غذائي صحي يساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وهناك نظاما غذائيا صحيا يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، وهو كالآتي:-

تناول وجبة افكار تحتوى على الحبوب والبقول مثل الفول أو الفاصوليا الحمراء والبيضاء أو الحمص مع البيض وطبق السلطة.

تناول الفاكهة المجففة كسناكس بين الوجبات.

تناول وجبة غداء غنية بالخضروات الداكنة مثل السبانخ والكرنب الأحمر والباذنجان مع قطع بروتين سواء من اللحوم الحمراء أو المخار أو السمك مع العلم أن قطعة اللحوم الحمراء أو المخار تحتوى على نسبة من الحديد أعلى من الموجودة في الكبدة.

تناول الفاكهة الطازجة والمجففة أيضا بين الوجبات كسناكس.

ثم تناول وجبة العشاء مثل وجبة الإفطار أو الغداء حيث يجب تناول الحبوب مع البيض وخبز قليل الردة، لأن الردة تمنع امتصاص الحديد بالجسم، ويمكن أن يكون العشاء عبارة عن قطعة لحم وخضروات مثل الغداء.

يجب عدم تناول الكالسيوم ومصادره مع الطعام أو عقب الطعام بساعتين على الأقل.

يجب عدم تناول القهوة والشاي إلا بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول الطعام للسماح للجسم بامتصاص الحديد الموجود في الطعام.

يفضل الإكثار من مصادر فيتامين سي لأنه يساعد الجسم امتصاص الحديد بالجسم ويمكن أن يكون ذلك من خلال إضافة عصير نصف ليمونة للطعام.