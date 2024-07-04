الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نظام غذائي صحي يساعد فى علاج الأنيميا (فيديو)

أنيميا فقر الدم،فيتو
أنيميا فقر الدم،فيتو

أنيميا فقر الدم من الأمراض شائعة الحدوث بين الكبار والصغار خاصة الأطفال والنساء، نتيجة سوء التغذية وإهمال تناول الطعام الصحى.

وأنيميا فقر الدم، لها أعراض مزعجة وتؤثر على صحة الجسم وأدائه ما يلزم صاحبها بسرعة العلاج حفاظا على الصحة.

 

أسباب أنيميا فقر الدم 

 ويقول الدكتور مصطفى ساري استشارى التغذية العلاجية، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، الذى تقدمه الإعلامية هبة ماهر، إن أسباب أنيميا فقر الدم ترجع إلى نظام الغذاء الخاطئ حيث الإكثار من تناول الوجبات السريعة الخالية من العناصر الغذائية المهمة والإكثار من شرب الشاي والقهوة وهى تمنع امتصاص الجسم للحديد، وكذلك تناول الألبان بكثرة يسبب منع امتصاص الحديد بالجسم.

أعراض أنيميا فقر الدم 

وأضاف سارى، أن أعراض الأنيميا معروفة أبرزها ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشعور بالإجهاد والتعب وضعف المناعة وعدم القدرة على التركيز لذا يجب التنبه لهذه الأعراض، مع العلم أنه من السهل علاج أنيميا فقر الدم بشرط الالتزام بنظام غذائي صحي.

نظام غذائي صحى يساعد في علاج أنيميا فقر الدم 

وتابع، أن هناك نظاما غذائيا صحيا يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، وهو كالآتي:-

  • تناول وجبة افكار تحتوى على الحبوب والبقول مثل الفول أو الفاصوليا الحمراء والبيضاء أو الحمص مع البيض وطبق السلطة.
  • تناول الفاكهة المجففة كسناكس بين الوجبات.
  • تناول وجبة غداء غنية بالخضروات الداكنة مثل السبانخ والكرنب الأحمر والباذنجان مع قطع بروتين سواء من اللحوم الحمراء أو المخار أو السمك مع العلم أن قطعة اللحوم الحمراء أو المخار تحتوى على نسبة من الحديد أعلى من الموجودة في الكبدة.
  • تناول الفاكهة الطازجة والمجففة أيضا بين الوجبات كسناكس.
  • ثم تناول وجبة العشاء مثل وجبة الإفطار أو الغداء حيث يجب تناول الحبوب مع البيض وخبز قليل الردة، لأن الردة تمنع امتصاص الحديد بالجسم، ويمكن أن يكون العشاء عبارة عن قطعة لحم وخضروات مثل الغداء.
  • يجب عدم تناول الكالسيوم ومصادره مع الطعام أو عقب الطعام بساعتين على الأقل.
  • يجب عدم تناول القهوة والشاي إلا بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول الطعام للسماح للجسم بامتصاص الحديد الموجود في الطعام.
  • يفضل الإكثار من مصادر فيتامين سي لأنه يساعد الجسم امتصاص الحديد بالجسم ويمكن أن يكون ذلك من خلال إضافة عصير نصف ليمونة للطعام.
txt

نسبة الحديد الموجودة في الكبدة والطحال والكلاوي (إنفوجراف)

txt

أعراض الأنيميا، نظام غذائي صحي ومتكامل لعلاجها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انيميا فقر الدم فقر الدم الأنيميا نظام غذائي صحى يساعد في علاج أنيميا فقر الدم صحة الصحة الدكتور مصطفى ساري

مواد متعلقة

أهمها تطعيم المكورات الرئوية، 10 نصائح لمرضى فقر الدم المنجلي

منها فقر الدم والسرطان، أسباب وأعراض نقص الصفائح الدموية

​منها تجنب المضادات الحيوية، نصائح هيئة الدواء لمرضى أنيميا الفول

أنيميا البحر المتوسط، الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

الوظائف والمؤهلات العلمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة (إنفوجراف)

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية