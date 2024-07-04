نظام غذائي صحي يساعد فى علاج الأنيميا (فيديو)

أنيميا فقر الدم من الأمراض شائعة الحدوث بين الكبار والصغار خاصة الأطفال والنساء، نتيجة سوء التغذية وإهمال تناول الطعام الصحى.

وأنيميا فقر الدم، لها أعراض مزعجة وتؤثر على صحة الجسم وأدائه ما يلزم صاحبها بسرعة العلاج حفاظا على الصحة.

أسباب أنيميا فقر الدم

ويقول الدكتور مصطفى ساري استشارى التغذية العلاجية، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، الذى تقدمه الإعلامية هبة ماهر، إن أسباب أنيميا فقر الدم ترجع إلى نظام الغذاء الخاطئ حيث الإكثار من تناول الوجبات السريعة الخالية من العناصر الغذائية المهمة والإكثار من شرب الشاي والقهوة وهى تمنع امتصاص الجسم للحديد، وكذلك تناول الألبان بكثرة يسبب منع امتصاص الحديد بالجسم.

أعراض أنيميا فقر الدم

وأضاف سارى، أن أعراض الأنيميا معروفة أبرزها ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشعور بالإجهاد والتعب وضعف المناعة وعدم القدرة على التركيز لذا يجب التنبه لهذه الأعراض، مع العلم أنه من السهل علاج أنيميا فقر الدم بشرط الالتزام بنظام غذائي صحي.

نظام غذائي صحى يساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وتابع، أن هناك نظاما غذائيا صحيا يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، وهو كالآتي:-

تناول وجبة افكار تحتوى على الحبوب والبقول مثل الفول أو الفاصوليا الحمراء والبيضاء أو الحمص مع البيض وطبق السلطة.

تناول الفاكهة المجففة كسناكس بين الوجبات.

تناول وجبة غداء غنية بالخضروات الداكنة مثل السبانخ والكرنب الأحمر والباذنجان مع قطع بروتين سواء من اللحوم الحمراء أو المخار أو السمك مع العلم أن قطعة اللحوم الحمراء أو المخار تحتوى على نسبة من الحديد أعلى من الموجودة في الكبدة.

تناول الفاكهة الطازجة والمجففة أيضا بين الوجبات كسناكس.

ثم تناول وجبة العشاء مثل وجبة الإفطار أو الغداء حيث يجب تناول الحبوب مع البيض وخبز قليل الردة، لأن الردة تمنع امتصاص الحديد بالجسم، ويمكن أن يكون العشاء عبارة عن قطعة لحم وخضروات مثل الغداء.

يجب عدم تناول الكالسيوم ومصادره مع الطعام أو عقب الطعام بساعتين على الأقل.

يجب عدم تناول القهوة والشاي إلا بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول الطعام للسماح للجسم بامتصاص الحديد الموجود في الطعام.

يفضل الإكثار من مصادر فيتامين سي لأنه يساعد الجسم امتصاص الحديد بالجسم ويمكن أن يكون ذلك من خلال إضافة عصير نصف ليمونة للطعام.