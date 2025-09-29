إعداد مخطط للوجبة المدرسية لخفض الأنيميا بين تلاميذ الوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مديريةَ الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مخطط متكامل للوجبة المدرسية، على أن يجري تجهيزها وتوزيعها على تلاميذ المدارس بما يتوافق مع طبيعة الوادي الجديد وظروفه المناخية، وبالاستناد إلى الحصر الفعلي لانتشار الأنيميا والتقزّم والسمنة بين الطلاب.



وأكد المحافظ أن الوجبة المدرسية ستكون متوازنة العناصر، وتستهدف رفع النشاط الذهني لدى تلاميذ المدارس وتعزيز التحصيل الدراسي، بحيث تُسهم مباشرة في خفض معدلات الأنيميا داخل مدارس الوادي الجديد.



أوضح محافظ الوادي الجديد أن الإعداد للوجبة المدرسية سيجري عبر لجنة فنية تضم الصحة والتربية والتعليم والتأمين الصحي وخبراء تغذية، على أن تُحدَّد مكونات الوجبة المدرسية بحسب الفئات العمرية واحتياجات البيئة الصحراوية في الوادي الجديد.

ويتضمن المخطط اعتماد جداول دورية للتوزيع، وآلية متابعة يومية في المدارس لرصد رضا تلاميذ المدارس، وقياس أثر الوجبة المدرسية على مؤشرات الأنيميا، مع تحديث القوائم وفق نتائج الرصد الميداني.



شدّد الزملوط على أن الهدف الرئيس للمخطط هو خفض الأنيميا بين تلاميذ المدارس بالمحافظة، عبر وجبة مدرسية تمدّهم بالبروتينات والحديد والفيتامينات اللازمة، بالتوازي مع حملات توعوية تقودها الصحة داخل المدارس، وذلك تنفيذا للتوجه الوطني الداعم للتغذية المدرسية، وإلى نتائج مبادرات فحص الأنيميا والتقزّم والسمنة لطلاب الابتدائي، بما يعزز مواءمة الوجبة المدرسية مع واقع مؤشرات الصحة المدرسية.

يشمل المخطط اعتماد مخازن مطابقة لاشتراطات الصحة، وسلاسل توريد زمنية تضمن وصول الوجبة المدرسية طازجة لمدارس الوادي الجديد، مع منع أي ممارسات تخزين عشوائي، وتشديد الرقابة على معايير الجودة والسلامة.

كما سيجري الربط بين بيانات التأمين الصحي المدرسي ونتائج الفحص الدوري، بحيث تُراجع مكونات الوجبة المدرسية إذا ظهرت بؤر مرتفعة لمعدلات الأنيميا بين تلاميذ المدارس.

