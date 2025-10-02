الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1597 لسنة 2025 بإبعاد “ MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM”، بنجلاديشي الجنسية، مواليد 1/3/1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ترحيل بنجلاديشي الجنسية لخطورته على الأمن

وجاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 24/8/2025.

ونص القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإبعاد فورًا، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.

