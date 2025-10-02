بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون المشار إليهما، وتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، السماح للواحد والعشرين مواطنًا المدرجين أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المقررة لكل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل أسماء متعددة من محافظات مختلفة مثل القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، والبحيرة، وجاءت الجنسيات الأجنبية الممنوحة متنوعة بين الأمريكية، الكندية، السعودية، السودانية، الفرنسية، النيوزيلندية، البلجيكية، الألمانية، التركية، والايرلندية.

أسماء الـ21 مواطنًا الذين منحهم قرار وزارة الداخلية رقم 1610 لسنة 2025

وشملت القائمة: أحمد السيد عبد البديع عبد الرحمن صالح – الأمريكية، أحمد عادل محمد محمد رشوان، على عبد الحميد محمد عصام عبد الحميد عطية، صبحى محمد صلاح الدين عطية الغرباوى، محمد فؤاد توفيق الفيشاوى، مازن أسامة مصطفى الطيب عبد الكريم، عبدالله حاتم الهادى محمد خليل، عمرو حاتم الهادى محمد خليل، أحمد إيهاب أحمد حسين داود – الكندية، محمود عماد محمود الشاعر – كندا، خالد مدثر حسن محمد سليمان خليل – السعودية / السودانية.

كما شملت القائمة: حسن مدثر حسن محمد سليمان خليل، مفدى سعيد سمعان وهبة ميخائيل طنيوس – السودان، مروان محمد السعيد شعلة – فرنسا، جورج سامى صليب شنودة بشارة – النيوزيلاندية، يوسف أشرف فوزى قلتة عبد المسيح– سانت كيتس أند نيفس، عبدالله وهدان حسين عبدالقادر بدران – البلجيكية، باسم إيهاب محمد الدردير محمد – الألمانية، عبد المعز هشام محمد عبد الرزاق هويدى– التركية، حمزة هشام محمد عبد الرزاق هويدى – وائل راتب محمود رشوان – الأيرلندية.

