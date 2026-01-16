الجمعة 16 يناير 2026
خرق لتقاليد الإذاعة، تلاوة شعائر صلاة الجمعة لقارئ لم يُعتمد بأوامر من الأوقاف

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم
شهدت أروقة مبنى "ماسبيرو" العتيق حالة من الذهول والجدل الواسع عقب واقعة وُصفت بأنها "الأولى في تاريخ الإذاعة والتليفزيون"، حيث فُوجئ متابعو شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم، ببث تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد أبو العلا، وهو قارئ غير معتمد إذاعيًا، مما يُعد مخالفة صريحة للبروتوكولات المتبعة منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون.

كسر تقاليد 92 عامًا

أفادت مصادر مطلعة لـ "فيتو" أن هذه الواقعة تمثل سابقة تاريخية؛ إذ لم يسبق منذ تأسيس الإذاعة عام 1934 والتليفزيون عام 1960 أن قُدمت تلاوة شعائر الجمعة عبر البث المباشر لقارئ لم يمر عبر "لجان إجازة القراء" المختصة، وهي اللجان التي تضع معايير صارمة لقبول الأصوات وضبط الأحكام.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إذاعية أن الأمر لم يقتصر على صلاة الجمعة فقط، بل طال احتفالات ليلة "الإسراء والمعراج" التي أقيمت مساء الخميس، حيث تصدرت فقرة التلاوة بصوت الشيخ أشرف سيف، وهو أيضًا قارئ غير معتمد في سجلات الإذاعة المصرية.

مفاجأة "دولة التلاوة"

والمثير للدهشة بحسب ما أكدته المصادر الإذاعية في تصريحات لـ “فيتو”، أن كلا القارئين (أبو العلا وسيف) كانا متسابقين في برنامج دولة التلاوة الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ولكن المفارقة تكمن في أن كلاهما خرج من المسابقة ولم يتمكنا من الوصول إلى المراحل النهائية، مما يثير تساؤلات حول معايير اختيارهما لتمثيل الإذاعة في محافل رسمية وبث مباشر.

ضغوط وزارة الأوقاف

وفي محاولة لفهم أسباب هذا التجاوز، كشف مصدر رسمي –طلب عدم ذكر اسمه– عن وجود ضغوط مباشرة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على قيادات ماسبيرو لفرض هذه الأصوات في البث المباشر. 

واعتبرت المصادر أن هذا التدخل يُعد خرقًا لكافة القواعد المهنية المعمول بها داخل "ماسبيرو"، الذي تعتبر أروقته، وخاصة إذاعة القرآن الكريم، الحارس الأمين على هوية التلاوة المصرية.

وحتى الآن، تسود حالة من الترقب داخل المبنى العتيق، وسط صمت رسمي من معظم القيادات الإذاعية التي رفضت التعليق على الواقعة التي هزت ثقة المتابعين في التقاليد الراسخة لإذاعة القرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم ماسبيرو الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برنامج دولة التلاوة صلاة الجمعة اليوم الشيخ محمد أبو العلا الشيخ أشرف سيف الاسراء والمعراج
