أخبار مصر

مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق التأمين الصحي الشامل

د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون في مكافحة فيروس “سي”
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سيد مصطفى كمال، وزير الصحة الباكستاني، على هامش القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

النجاحات المصرية المشهودة دوليًا في مكافحة فيروس “سي”

أكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى النجاحات المصرية المشهودة دوليًا في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأعرب عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى باكستان من خلال برامج تدريبية وتبادل وفود متخصصة لبناء القدرات، مؤكدًا أن التعاون الصحي بين البلدين يعزز الأمن الصحي الإقليمي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

القضاء على فيروس “سي”

من جانبه، أشاد الوزير الباكستاني بالتجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس “سي”، معربًا عن تقديره لدعم مصر المستمر من خلال توفير الأدوية واستقبال الوفود الباكستانية لتبادل الخبرات. 

وأكد أن فيروس “سي” يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا في باكستان، وأن الإنجازات المصرية تشكل نموذجًا ملهمًا لإصلاح النظام الصحي الباكستاني.

 كما ثمن التقدم المصري في تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من هذه التجربة.

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

الصحة العالمية تحذر: كل 4 دقائق يصاب طفل بالسرطان

اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق من خلال تنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريبية متخصصة، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات الصحة العامة، البرامج الوقائية، والتأمين الصحي الشامل. وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لدعم النظم الصحية في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.

