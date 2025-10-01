الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

د. محمد الطيب، فيتو
د. محمد الطيب، فيتو
ads

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى القاهرة الجديدة، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، بهدف رصد أي تحديات أو أوجه قصور والعمل على حلها فورًا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد أقسام الاستقبال، العظام، العزل، الجراحة، العيادات الخارجية، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، قسطرة القلب، الصيدلية، المطبخ، وغرف التدريب والسلامة والصحة المهنية. 

غياب مسؤولي الاستقبال والمدير المناوب وعدد من الفريق الطبي

وخلال الزيارة، رصد نائب الوزير عدة ملاحظات، منها غياب مسؤولي الاستقبال والمدير المناوب وعدد من الفريق الطبي، وتدني مستوى النظافة ومكافحة العدوى، تكدس في الأقسام، نقص في الأدوية، واستخدام غرفة التدريب كمخزن، بالإضافة إلى تعطل ماكينتين للغسيل الكلوي وعدم وضوح خط سير العمليات بغرفة القسطرة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير استمع إلى شكاوى المرضى، بما في ذلك تعنت أفراد الأمن وغياب أطقم التمريض في بعض الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا. كما وجه برفع كفاءة مكتب دخول المرضى، تشديد إجراءات التعقيم، مراجعة عقود الصيانة والنظافة والأمن، وحصر جميع النواقص لتلافيها.

وأكد نائب الوزير استياءه من المستوى العام للمستشفى، ووجه بإحالة أطقم الاستقبال والطوارئ وكافة المتغيبين بدون إذن للتحقيق، مع إصدار تعليمات برفع كفاءة المستشفى. 

كما أجرى اتصالًا بالدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لإرسال لجنة برئاسة نائب رئيس الأمانة لمتابعة الملاحظات ومعالجتها.

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

واختتم «عبد الغفار» بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والسكان بتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقبال والطوارئ الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب السلامة والصحة المراكز الطبية المتخصصة المراجعة الداخلية والحوكمة تحسين جودة الخدمات الصحية جولة تفقدية مفاجئة شكاوى المرضى فيروس HFMD لوزارة الصحة والسكان محمد الطيب نائب وزير الصحة مستشفي القاهرة الجديدة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق التأمين الصحي الشامل

"الرعاية الصحية" تفوز بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

نجاح إزالة خاتم من داخل عضلة المريء لطفلة عمرها 8 شهور بمستشفى المنصورة التخصصي

نقص حاد في أدوية مرضى الفشل الكلوي ومطالب بسرعة توفيرها

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads