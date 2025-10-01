تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

لا تزال أمراض القلب وضغط الدم والسكري تتصدر قائمة التحديات الصحية في العصر الحديث.

لكن ما يغيب عن أذهان كثيرين أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في العادات السيئة الكبرى، بل في التفاصيل الصغيرة المتكررة: ملعقة سكر زائدة في الشاي، رشة ملح إضافية على الوجبة، أو وجبة خفيفة جاهزة يعتبرها البعض "غير مؤذية".

القاتل الصامت: الملح المخفي في الطعام

الملح مكونًا لا غنى عنه، من المخللات والوجبات الخفيفة إلى المكرونة سريعة التحضير، يوجد كميات من الملح تتجاوز بكثير الحد الموصى به يوميًا بحسب ما نشر علي Onlymyhealth.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكمية الموصى بها لا تتجاوز 5 جرامات يوميًا أقل من ملعقة صغيرة)، بينما يستهلك الشخص العادي ضعف هذا الرقم، أحيانًا دون أن يدري.

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الملح الزائد يرفع ضغط الدم، وهو من أهم عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن ضغط الدم المرتفع غالبًا ما لا تظهر له أعراض حتى يكون الضرر قد وقع بالفعل.

السكر: خطر خفي آخر يهدد القلب

في المقابل، يقف السكر في الصف الأول من مسببات الأمراض المزمنة، حيث يعزز السمنة، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول – وهو ما يعرف بـ "الثالوث القاتل" لصحة القلب.



لكن المفاجأة أن السكر لا يأتي فقط من الحلوى أو الحلويات التقليدية، بل يختبئ في العصائر، والكاتشب، وحبوب الإفطار، بل وحتى في أنواع الخبز والمعلبات.

يؤكد الأطباء أن كثيرين يعتقدون أن تجنب الحلويات كافٍ، في حين أن الخطر الأكبر يكمن في مصادر لا تعد "حلوة" بالضرورة.



“السكر الزائد يرفع مستوى السكر في الدم، ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهو ما يسبب تلف الأوعية الدموية ويعجّل بظهور أمراض القلب والسكري، حتى لدى من هم في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرهم”.

عادات يومية صغيرة ولكن قاتلة

الخطورة الحقيقية تكمن في الروتين اليومي الذي يراكم الضرر بمرور الوقت: وجبة خفيفة مغلفة، مشروب محلى، وطلب جاهز في منتصف الليل، هذه الخيارات الصغيرة، حين تتكرر، تصبح جزءًا من أسلوب حياة يُسهم تدريجيًا في تدهور الصحة العامة.

تؤكد منظمة الصحة العالمية ضرورة قراءة ملصقات المكونات على عبوة العصير أو الوجبة الخفيفة ويمكن أن تكشف عن احتوائها على 7-8 ملاعق صغيرة من السكر، أو نسبة صوديوم عالية تعادل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.

كما ان الطبخ المنزلي يتيح تحكمًا أفضل في المكونات، ويمكن تعويض الملح الزائد باستخدام التوابل أو عصير الليمون، واستبدال المشروبات الغازية بالماء أو الشاي غير المحلى.



وارتفاع ضغط الدم والسكري لم يعودا مشكلات فردية، بل تحولا إلى أزمات صحية عامة، تصيب الأشخاص في أعمار أصغر من أي وقت مضى، لكن على عكس الجينات أو التلوث، يمكن التحكم في هذا العامل الخطير.

