هيئة الدواء تعتمد مركز البحوث التطبيقية بصيدلة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة (CARAS) بكلية الصيدلة على ترخيص مركز تكافؤ حيوي من هيئة الدواء المصرية خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد نجاح المركز في استيفاء أعلى المعايير التنظيمية الوطنية والدولية، مما يرسخ مكانته كمركز معتمد وموثوق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي.

مركز البحوث التطبيقية بصيدلة القاهرة

وأكد عبدالصادق، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للكلية، وأن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة على هذا الترخيص يمثل مكسبا كبيرًا يضاف إلى سجل الجامعة العريق في مجالات البحث العلمي والتطوير وخدمة الصناعة، ويعكس رؤية الجامعة واستراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها.

وأشار إلى أن هذا الترخيص يُعزز من قدرة المركز على استقطاب المشروعات البحثية المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي الدولي بما يحقق مردودًا مباشرًا على الخدمات الصحية ورعاية المرضى.

مركز البحوث التطبيقية بصيدلة القاهرة

تطوير منظومة البحث العلمي بجامعة القاهرة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع تطوير البحث العلمي والارتقاء به على رأس أولوياتها، وأن حصول المركز على هذا الترخيص من هيئة الدواء المصرية يُمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في الابتكار الطبي، ويسهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل البحثية والإدارية التي عملت على إعداد ملف الترخيص وفق المعايير المعتمدة.

اعتماد مركز البحوث التطبيقية بصيدلة القاهرة

من جانبها، قالت الدكتورة دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة: إن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة على هذا الترخيص يمثل مرحلة فارقة في مسيرة الكلية، ويعزز من دورها كشريك استراتيجي لشركات الأدوية الراغبة في تسجيل منتجاتها داخل السوق المصرية.

وأوضحت أن هذا التسجيل سوف يُمكن المركز من تقديم خدمات تكافؤ حيوي متكاملة وموثوقة، وذات جودة متميزة تسهم في دعم صناعة الدواء الوطنية وتعزيز منظومة الإمداد الدوائي، لافتًة إلى أن هذا الترخيص سوف يؤدي إلى توسيع شراكات الكلية مع شركات الدواء المحلية والدولية، ويزيد من المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير الدوائي بما يخدم صحة المريض المصري ويواكب التطورات العالمية.

