"الرعاية الصحية" تفوز بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فوزها بالجائزة البلاتينية في "المبادرة الذهبية" لاتحاد المستشفيات العربية عن فئة الرعاية المتمركزة حول المريض، وذلك من خلال مبادرتها الرائدة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

سجل مصر الحافل في مسيرة الإصلاح الصحي

ويعد هذا التتويج إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل مصر الحافل في مسيرة الإصلاح الصحي، ويؤكد المكانة الإقليمية والدولية المتنامية للدولة المصرية في مجال الرعاية الصحية.

أوضحت الهيئة أن برنامج "نرعاك في مصر" هو مبادرتها للسياحة العلاجية والصحية في مصر، والتي أطلقتها لتكون بوابة وطنية ذات أبعاد عالمية، تقدم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث النظم الطبية العالمية، بجانب تجربة سياحية وثقافية فريدة تعكس خصوصية مصر وحضارتها وتاريخها العريق. وقد نجحت المبادرة في خدمة آلاف المرضى الدوليين، حيث استقبلت أكثر من 30 ألف مريض من 120 دولة حول العالم، وحققت معدل رضا مرتفع تخطت 96%، بما يعكس ثقة المرضى في جودة الخدمة الطبية ومستوى الرعاية المقدمة.

شبكة صحية متطورة تضم 43 مستشفى

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة يتم تنفيذها عبر شبكة صحية متطورة تضم 43 مستشفى في ست محافظات مصرية هي جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، السويس، بورسعيد، والإسماعيلية، وجميعها معتمدة وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، ومنها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمعايير الجودة وسلامة المرضى، واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) للتميز الطبي الوطني، إلى جانب عضويتها بالشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء والصحية (GGHH)، بما يعكس التزامها بالاستدامة الصحية وحماية البيئة.

ويضع هذا التتويج الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصاف كبرى المؤسسات الصحية العربية التي حصلت على المستوى البلاتيني، إلى جانب أعرق المراكز والمستشفيات في المنطقة مثل أمانة للرعاية الصحية بالإمارات، المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، كليفلاند كلينك أبوظبي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، السعودي الألماني الصحية، وفقيه للرعاية الصحية، ليؤكد أن مصر اليوم أصبحت رائدة وفاعلة بقوة على خريطة السياحة العلاجية الدولية.

وتم منح هذه الجائزة للهيئة بعد تقييم شامل استند إلى خمسة محاور أساسية شملت الابتكار في تقديم الخدمة، والأثر الإيجابي على المرضى والمجتمع، والاستدامة والتوسع، إضافة إلى شهادات وتجارب المرضى التي عكست مستوى عالٍ من الرضا والثقة، وهو ما يبرهن على أن المبادرة المصرية "نرعاك في مصر" أصبحت نموذجًا عالميًا للرعاية المتمركزة حول المريض.

وأكدت الهيئة أن هذا التتويج الجديد يأتي استكمالًا لمسيرة حافلة من الجوائز التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة من اتحاد المستشفيات العربية، ومنها الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية"، وجائزة "قائد التغيير لمستقبل الرعاية الصحية"، والجائزة الماسية في فئة "المستشفيات الخضراء"، والجائزة الذهبية في "قيادة الاستدامة الصحية"، فضلًا عن جائزة "القيادة التمريضية المتميزة"، بما يعكس ريادة الهيئة في مختلف مجالات التطوير الصحي.

أكدت على أن هذا الإنجاز يترجم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في جعل الرعاية الصحية عنصرًا أساسيًا من عناصر قوتها الناعمة، ويعكس نجاحها في الجمع بين الخدمات الطبية المتقدمة والضيافة المصرية الأصيلة، مشيرة إلى أن مبادرة "نرعاك في مصر" لم تعد مجرد برنامج وطني، بل تحولت إلى علامة مميزة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

