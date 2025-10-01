الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

صحة الشرقية: تطبيق بروتوكولات المجلس الطبي المصري بالقنايات 

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

قام الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية اليوم، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

صحة الشرقية تفتح 5 عيادات للدعم النفسى بنطاق المحافظة

متابعة الخدمة الطبية المقدمة بالاستقبال 

تفقد وكيل وزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، متابعًا تقديم الخدمة الطبية للحالات بالقسم، ومستمعًا  إلى المرضى المتلقين للخدمة بالاستقبال أثناء المرور، مؤكدًا على أهمية التعامل الفوري مع المرضى، وسرعة تحويل الحالات التي تحتاج إلى أقسام طبية أخرى لها، مع تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة،

الإنعاش القلبي الرئوي والتجهيزات الطبية 

 كما تفقد البيلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، والتجهيزات الطبية وتم التأكد من كفائتها، كما تفقد صيدلية الطوارئ التي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بمتابعة المخزون بشكل دوري وصرف الأدوية طبقًا للاحتياجات الفعلية للمرضى.

توافر الأمصال الخاصة بالعقر 

كما تفقد الدكتور وكيل وزارة الصحة غرفة عقر الحيوان، وتم التأكد من توافر الأمصال الخاصة بالعقر لتقديم الخدمة للمصابين، وجاهزية الفريق الطبي للتعامل السريع مع أي حالة طارئة بكفاءة، متفقدًا قسم الأشعة والخدمات التشخيصية به، واطلع على سجلات التردد على القسم،  .

تطبيق البرتوكولات العلاجية المعتمدة 

كما قام وكيل الوزارة بتفقد وحدة العناية المركزة، حيث اطمأن على تواجد الفريق الطبي والتمريضي، متابعًا تقديم الرعاية الصحية للحالات الحرجة، حيث أشاد بأداء عمل الفرق الطبية بالأقسام الحرجة وتطبيقهم لكافة البروتوكولات العلاجية المعتمدة من المجلس الطبي المصري، والتي تم نشرها داخل هذه الأقسام، مطالبا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، 

الدكتورة انجى مراذ مديرة المستشفى 

كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال وقسم الحضانات، واطمأن على انتظام العمل بهما، ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين، موجهًا الدكتورة أنجي مراد مديرة المستشفى بالمتابعة المستمرة لملف الصيانة الدورية للأجهزة، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين أولًا بأول،

دعم صحة الشرقية بجهازي أشعة تليفزيونية وماموجرام بقيمة٢٠ مليون جنيه

تكثيف المتابعة والمرور اليومى 

  مشددا على تكثيف المتابعة والمرور اليومي لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى بالمستشفى، وفي ختام زيارته أشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى والفرق الطبية، مؤكدًا الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 

