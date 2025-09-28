صحة الشرقية: زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس المركزي

استقبل الدكتور أحمد الشوادفي مديرعام مستشفى فاقوس المركزى، اليوم، الدكتور أحمد سعد نائب مدير عام الطب العلاجي فى زيارة مفاجئة للمستشفى بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الحرص الدائم على تقديم خدمة طبية متميزة وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد البيلىى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة على مستوى المحافظة.

متابعة سير العمل باقسام المستشفى

جاءت هذه الزيارة لمتابعة سير العمل بأقسام المستشفى حيث شملت الزيارة تفقد سير العمل بوحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين وعناية الاطفال وقسم الأورام، وبدأها نائب مدير الطب العلاجى بالمرور على وحدة الأورام لمتابعة اللمسات النهائية للبدء في التشغيل حيث سيبدأ المستشفى فى قبول مرضى الأورام وإجراء جراحات الأورام ومايلزم بمرضاها

التدريب جيد ومطابق لضمان الجودة

تبعها بعد ذلك المرور على وحدة العناية المركزة للتأكد من انتظام العمل وحصول المرضى على كافة أوجه الرعاية الصحية والتى يقررها الأطباء للمرضى ومناقشة التمريض فيما يجب أن يتم، وذلك للتأكيد من التدريب الجيد وضمان جودة الرعاية المقدمة

وحدة الاطفال المبتسرين وعناية الاطفال

كما تفقد الدكتور نائب مدير الطب العلاجى بالمديرية سير العمل بوحده الاطفال المبتسرين وعناية الاطفال تم مناقشة الطبيب المختص على الحالات والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى وتمت التوصية بتكثيف التدريب على رأس العمل للعاملين لرفع كفاءة العاملين وإعداد كوادر طبية متميزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.