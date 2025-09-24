صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بتكليف مديرًا جديدًا لمستشفى القرين المركزي، وذلك لضمان حسن سير انتظام العمل بالمستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضخ دماء جديدة.

المحافظ لاحظ بعض القصور بالمستشفى

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لـمستشفى القرين المركزي تلاحظ له وجود بعض القصور في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، ليكلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لأداء العاملين بالمستشفى من إدارة وأطباء وتمريض واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح العمل بمحافظة الشرقية.

تكليف الدكتور على حسن بتسيير الاعمال

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أصدر وكيل وزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور علي حسن أحمد بتسيير أعمال مدير مستشفى القرين المركزي لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية.

تقديم خدمة لائقة للمواطنين

وأكد محافظ الشرقية استمرار جولته الميدانية لـمختلف المنشآت الخدمية والصحية لمتابعة السير العمل بها والتأكد من تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.