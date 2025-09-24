الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بتكليف مديرًا جديدًا لمستشفى القرين المركزي، وذلك لضمان حسن سير انتظام العمل بالمستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضخ دماء جديدة.

صحة الشرقية تنفذ 2111 زيارة منزلية أمس الجمعة

المحافظ لاحظ بعض القصور بالمستشفى 

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لـمستشفى القرين المركزي تلاحظ له وجود بعض القصور في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، ليكلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لأداء العاملين بالمستشفى من إدارة وأطباء وتمريض واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح العمل بمحافظة الشرقية.

تكليف الدكتور على حسن بتسيير الاعمال 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أصدر وكيل وزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور علي حسن أحمد بتسيير أعمال مدير مستشفى القرين المركزي لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية. 

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

تقديم خدمة لائقة للمواطنين 

وأكد محافظ الشرقية استمرار جولته الميدانية لـمختلف المنشآت الخدمية والصحية لمتابعة السير العمل بها والتأكد من تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية الخدملت العلاجية مستشفي القرين المركزي المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور على حسن الدكتوراخحمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

صحة الشرقية تنفذ 2111 زيارة منزلية أمس الجمعة

صحة الشرقية: 40 ألف سيدة تستفيد من حملة "الألف الذهبية"

صحة الشرقية تنظم ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات بالعاشر من رمضان

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads