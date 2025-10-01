الأربعاء 01 أكتوبر 2025
صحة الشرقية تفتح 5 عيادات للدعم النفسى بنطاق المحافظة

الدكتور أحمد البيلى
الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة والسكان بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة والسكان بـمحافظة بالشرقية، أنه تم إضافة خدمة عيادات الدعم النفسى بخمس مراكز طبية بنطاق المحافظة، وذلك للمرة الأولى، وهى: مراكز طب أسرة النحال بمدينة الزقازيق وسعود بمركز الحسينية وسوادة بمدينة الصالحية الجديدة والصوة بمركز أبو حماد والحى 15 بمدينة العاشر من رمضان. 

دعم صحة الشرقية بجهازي أشعة تليفزيونية وماموجرام بقيمة٢٠ مليون جنيه

عيادات الدعم النفسي 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن عيادات الدعم النفسي خدمة جديدة من خدمات الرعاية الأساسية بوزارة الصحة للاكتشاف المبكر للاضطرابات والاستشارات النفسية من عمر 6 سنوات.

الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية 

وأشار إلى أنه تم تزويد هذه المراكز بـأطباء مدربين بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويتم تقديم خدمات الطب النفسى في خصوصية تامة والمتمثلة في الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية والسلوكية مثل القلق والاكتئاب والتوحد وفرط الحركة والزهايمر والإدمان.

تحويل الحالات التى تستحق إلى مستشفى العزازى النفسي

وأضاف د. البيلي أن عيادات الدعم النفسي قد تقدم للمواطنين الاستشارات النفسية وتقديم التثقيف الصحى والدعم النفسى  وإدارة الحالات النفسية البسيطة، كما يتم إحالة الحالات التى تحتاج لدخول  لـ “مستشفى العزازى النفسى بأبوحماد” عن طريق المنصة الإلكترونية وخدمة الخط الساخن. 

صحة الشرقية: زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس المركزي

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.

