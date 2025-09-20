صحة الشرقية تنفذ 2111 زيارة منزلية أمس الجمعة

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قيام أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة بتنفيذ ٢١١١ زيارة منزلية، منها 30 زيارة لذوي الهمم، وتم تحويل (3) حالات للمستشفيات التابعة للمديرية أمس الجمعة، ليصل عدد الزيارات المنزلية خلال أيام الجمع في 51 أسبوع إلى ٥٦٧٠٦ زيارات حتى الآن، بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.

الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى

وكشف وكيل وزارة الصحة أن الفحوصات الطبية المنزلية تشمل "قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

تحليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون

وقال البيلى: يتم ذلك من خلال الفحص العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليسترول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

المهندس حازم الأشموني

من جانبه، ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى مبادرة "رعاية بلا حدود" لكبار السن وذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذها ٥٦٧٠٦ زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكبار السن "فوق ٦٥ عامًا" وذوى الهمم بنطاق المحافظة.

أيام الجمع العطلات الرسمية

وذلك خلال 51 أسبوعا الماضيين، أيام الجمع والعطلات الرسمية، من خلال ١٢٥ مركزا طبيا موزعا على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

