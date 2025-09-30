دعم صحة الشرقية بجهازي أشعة تليفزيونية وماموجرام بقيمة٢٠ مليون جنيه

تقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر الى والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه الهائل والمستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية ليلًا ونهارًا، لرفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

توجيه الشكر لرئيس القطاع العلاجي بالوزارة

وكذلك قدم أيضا الشكر الى الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، والدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة، على الدعم اللامحدود لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

دعم مستشفى السعديين بجهاز ماموجرام تكلفته11 مليون جنيه

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن هذه الأجهزة ستساهم بصورة كبيرة في رفع كفاءة الخدمة الطبية ودعم جهود التشخيص الدقيق للمرضى في مختلف الأقسام الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة دعمت أيضًا مستشفى السعديين المركزي بجهاز ماموجرام متطور للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بتكلفة تقديرية بلغت ١١ مليون جنيه،

متابعة تركيب وتشغيل الأجهزة

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وأشرف صلاح مشرف الأشعة بالمديرية، ومديري هذه المستشفيات، بمتابعة سرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، ومتابعة تركيب وتشغيل الأجهزة، مع توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل الأجهزة الجديدة في أسرع وقت لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الصحة تدعم الشرقية باجهزة اشعة مقطعية وجهاز ماموجرام

تنوع أجهزة الأشعة خلال الفترة الماضية

وقال الدكتور البيلى أن الطفرة الملحوظة في أعداد وتنوع أجهزة الأشعة خلال الفترة الماضية، تعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير بيئة طبية متقدمة، تمكن الأطباء والفنيين من تقديم خدمة صحية دقيقة تساهم في سرعة التشخيص وتحسين معدلات الشفاء.

26 مستشفى مركزى وعام بالشرقية

وهو ما يؤكد أن الدولة لا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مقدمًا الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٦ مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية بعا 57 جهاز أشعة تليفزيونية

وألمح وكيل وزارة الصحي بالشرقية إلى أن مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حاليًا بعد هذا الدعم عدد ٥٧ جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد ٧ أجهزة ماموجرام، وعدد ١٩ جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ٣ فقط منذ سنوات قليلة، و٣٠ جهاز C-ARM، وجهاز ٢ جهاز قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، إلى جانب ٤٩ جهاز أشعة عادية، بالإضافة إلى ٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

وهو يأتي ذلك بعد توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بدعم صحة الشرقية بعدد ٤ أجهزة أشعة تليفزيونية "سونار" حديثة، أحدهما جهاز رباعي الأبعاد 4D، والذي يعد الأول من نوعه بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم توزيع هذه الأجهزة على مستشفيات "الزقازيق العام، بلبيس المركزي، وههيا المركزي"، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٩ ملايين جنيه، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط.

