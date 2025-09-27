السبت 27 سبتمبر 2025
صحة الشرقية: إجراء 5 جراحات دقيقة بمستشفى فاقوس المركزى

قاد اليوم الدكتور وائل عيد استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام الفريق الطبى بمستشفى فاقوس المركزى، لإجراء جراحات  متنوعة ذات مهارة ومتوسطة وذلك لتخفيف معاناة المرضى.

صحة الشرقية تنفذ 58755 زيارة منزلية لكبار السن في أسبوع

استئصال حالتى مرارة بالمنظار 

وقال الدكتور أحمد البيلىى وكيل وزارة الصحة والسكان  بمحافظة الشرقية إنه وبإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مديرعام المستشفى تم إجراء جراحتين استئصال مرارة بالمنظار لحالتين تم  استقبالهما يعانيان من آلام حادة بالبطن وبعد الفحوصات الطبية والأشعة تبين وجود حصوات مرارية مما استدعى التدخل الجراحي وتم أيضا استئصال كتلة بالثدى لسيدة عمرها ٤١عاما وإرسالها للتحليل الباثولجى كما تم إجراء إصلاح فتق سرى وتركيب شبكة 

شرخ شرجي وىناصور عصعصى 

هذا بالإضافة إلى إجراء حالتي ناصور عصعصى وشرح شرجى والحالات مستقرة وتحت الملاحظة لحين التعافى، وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي حيث شارك الدكتورالسيد الطويل اخصائي الجراحة العامة الدكتورة اسماء حامد اخصائي التخدير ومن هيئة التمريض بتلك العمليات 

صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار 

يأتي ذلك استمرارا  لتقديم خدمات طبيه متميزة من قبل الفرق الطبية لراحة المرضى بمستشفى فاقوس المركزي وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس الطبية مشددا على ضرورة  القضاء على قوائم الانتظار وخاصة فى إجراء العمليات  

 

