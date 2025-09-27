صحة الشرقية: إجراء 5 جراحات دقيقة بمستشفى فاقوس المركزى

قاد اليوم الدكتور وائل عيد استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام الفريق الطبى بمستشفى فاقوس المركزى، لإجراء جراحات متنوعة ذات مهارة ومتوسطة وذلك لتخفيف معاناة المرضى.

استئصال حالتى مرارة بالمنظار

وقال الدكتور أحمد البيلىى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية إنه وبإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مديرعام المستشفى تم إجراء جراحتين استئصال مرارة بالمنظار لحالتين تم استقبالهما يعانيان من آلام حادة بالبطن وبعد الفحوصات الطبية والأشعة تبين وجود حصوات مرارية مما استدعى التدخل الجراحي وتم أيضا استئصال كتلة بالثدى لسيدة عمرها ٤١عاما وإرسالها للتحليل الباثولجى كما تم إجراء إصلاح فتق سرى وتركيب شبكة

شرخ شرجي وىناصور عصعصى

هذا بالإضافة إلى إجراء حالتي ناصور عصعصى وشرح شرجى والحالات مستقرة وتحت الملاحظة لحين التعافى، وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي حيث شارك الدكتورالسيد الطويل اخصائي الجراحة العامة الدكتورة اسماء حامد اخصائي التخدير ومن هيئة التمريض بتلك العمليات

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

يأتي ذلك استمرارا لتقديم خدمات طبيه متميزة من قبل الفرق الطبية لراحة المرضى بمستشفى فاقوس المركزي وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس الطبية مشددا على ضرورة القضاء على قوائم الانتظار وخاصة فى إجراء العمليات

