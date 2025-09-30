صحة الشرقية تشارك في اليوم العلمي للرضاعة الطبيعية بمستشفى القنايات

شارك الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في فعاليات احتفال مديرية الشئون الصحية بالشرقية والفرق الطبية بمستشفى القنايات المركزي، بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل برئاسة الأستاذة الدكتورة جيهان فؤاد.

الرضاعة الطبيعية بعد الساعة الأولى للولادة

وأكد الدكتور أحمد البيلي خلال كلمته على أن التوعية بالرضاعة الطبيعية تمثل أحد أهم محاور تحسين صحة الأم والطفل، مشيرًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسف بضرورة أن يبدأ الأطفال الرضاعة الطبيعية في غضون الساعة الأولى من الولادة، وأن يتم إرضاعهم حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، وعدم إدخال أي أطعمة أو سوائل أخرى خلال تلك الفترة.

خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة

وأوضح أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، لافتًا أن الرضاعة الطبيعية تمثل أساس بناء صحة الأجيال القادمة، لما لها من فوائد صحية وغذائية ونفسية للأم والرضيع، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة، وحرص وزارة الصحة والسكان على توفير بيئة داعمة للأمهات لتمكينهن من ممارسة الرضاعة الطبيعية، مع استمرار حملات التثقيف الصحي بجميع أنحاء المحافظة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

البرنامج يضم 6 محاضرات علمية

كما أشار إلى أن البرنامج هذا العام تضمن ٦ محاضرات علمية، شملت "أساسيات الرضاعة الطبيعية، وكيفية تقديم استشارات رضاعة طبيعية، والإعدادات اللازمة والخطوات العشر للمستشفيات الصديقة للطفل"، وذلك بحضور ومشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والاستشاريين والدكتورة إنجي شرف مديرة مستشفى القنايات.

الاسبوع يحتفل به منذ 1992 وحتى الآن

وقال الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يحتفل به منذ عام ١٩٩٢ من قبل التحالف العالمي من أجل الرضاعة الطبيعية (وابا)، ويتم الاحتفال به الآن في أكثر من ١٢٠ دولة، تحت رعاية اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وقد شكلت رابطة في ١٤ فبراير ١٩٩١ بهدف إعادة إنشاء ثقافة عالمية للرضاعة الطبيعية، وتقديم الدعم للرضاعة الطبيعية في كل مكان بالعالم، وتحمل المناسبة العالمية هذا العام شعار "دعونا نعطي الرضاعة الطبيعية أولوية priorities Breast feeding.

تشجيع الحوامل على الرضاعة الطبيعية

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والذي قال إن صحة الشرقية تدعم تقديم المشورة قبل الولادة، لدعم وتشجيع الحوامل على الرضاعة الطبيعية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها، وكذلك تفعيل قرار وزير الصحة رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٤.لحماية الرضيع.

