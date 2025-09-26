الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: نجاح إجراء 6 عمليات جراحة عظام ومفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

صحه الشرقية:6جراحةالعظام
صحه الشرقية:6جراحةالعظام والمفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

قام فريق جراحة العظام والمفاصل اليوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر 2025  بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور وسام عبد العال تمراز رئيس القسم، بإجراء ستة جراحات عظام ومفاصل، تنوعت بين كسور بأعلى الفخذ والكوع والقدم والكاحل واليد، وذلك بإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مدير عام مستشفى فاقوس المركزي. 

صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

3 عمليات عظام مختلفة 

جاءت العملية الأولى بكسر أعلى الفخذ الأيمن، حيث تم تثبيت الكسر بمسمار نخاعى  وذلك لمريضة عمرها ٦٥ تحت تأثير التخدير النصفي والحالة الثانية لسيدة  عمرها ١٦ عاما حيث تم تثبيت كسر بالفخذ الأيمن بأسلاك معدنية تحت تأثير النصفى وكانت الحالة الثالثة لمريضة عمرها بلغ  ١٥عام وتعانى من كسر بالكاحل الأيسر وتم تثبيت الكسر بمسمارين مجوفين تحت تأثير التخدير النصفي واجراها الدكتور صهيب الامير والدكتور عمرو العقيد  

كسر باليد والقدم وبالكوع الايمن

وثم جاءت الحاله الرابعه لسيدة تبلغ من العمر٥٧ عاما تعاني من كسرباليد اليمنى  وتم تثبيت الكسر بأسلاك معدنية تحت تأثير التخدير الكلى وكانت الحاله الخامسه عمرها ٥٩ عاما تعاني من كسر بالقدم اليسرى  تم اصلاح الكسر وتركيب  مسمار نخاعى تحت تأثير التخدير النصفي وايضا الحاله السادسه تثبيت كسر بالكوع الأيمن لطفله ٣ سنوات تحت  تأثير التخدير الكلى حيث تم تركيب اسلاك معدنية  وقد اجراهم اطياء العظلم والدكتورمحمد شميس جرالحة العظام والمفاصل  واشرف على عميات التخدير الدكتورة هالة محمد 

إجراء الإسعافات الاولية والتحاليل الطبية 

تم ذلك كله  بعد عمل الاسعافات الاوليه للحالات والتحاليل الطبية والاشعات والحالات الان مستقرة وتحت الملاحظه لحين التعافى وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي واصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمرضى حيث اجريت العمليات جميعها على نفقة الدولة وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لتخفيف معاناة المرضى وبناء على تعليمات الدكتور أحمد البيلىى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  

 

الدكتورأحمد محمد العقاد

‎ وقال الدكتور محمد احمد العقاد مدير عام المحالس الطبية المتخصصة  ان وزارة الصحة والسكان قامت  إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 6.364 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، ضمن مبادرة 100 يوم صحة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير خدمات العلاج لغير القادرين.

صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

تقرير اللجنة الثلاثية والرقم القومى للمريض

واضاف العقاد  أن القرارات للعلاج  والجراحات على نفقة الدولة شملت تخصصات طبية متنوعة، منها الأورام، الكبد، الكلى، القلب، العظام، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع، بإجمالي 736,543 مستفيدًا. وتم تنفيذ هذه القرارات عبر مستشفيات الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الخاص والأهلي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث يصدر القرار بعد ارسال  تقرير اللجنة الثلاثية للجهة المعالجة مصحوبا ببطاقة الرقم القومى للمريض ويتم الاصدار فور رفع التقرير على ايميل المجالس الطبية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق جراحة العظام والمفاصل الجمعة الموافق 26 من سبتمبر مستشفى فاقوس المركزي محافظة الشرقية مسور باعلى الفخد الدكتور وسام عبدالعال تمراز رئيس قسم جراحة العظام الدكتور احمد الشوادفى مدير عام مستشفى فاقوس المركزى

مواد متعلقة

صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

صحة الشرقية تنفذ 2111 زيارة منزلية أمس الجمعة

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads