صحة الشرقية: نجاح إجراء 6 عمليات جراحة عظام ومفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

قام فريق جراحة العظام والمفاصل اليوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر 2025 بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور وسام عبد العال تمراز رئيس القسم، بإجراء ستة جراحات عظام ومفاصل، تنوعت بين كسور بأعلى الفخذ والكوع والقدم والكاحل واليد، وذلك بإشراف الدكتور أحمد الشوادفي مدير عام مستشفى فاقوس المركزي.

3 عمليات عظام مختلفة

جاءت العملية الأولى بكسر أعلى الفخذ الأيمن، حيث تم تثبيت الكسر بمسمار نخاعى وذلك لمريضة عمرها ٦٥ تحت تأثير التخدير النصفي والحالة الثانية لسيدة عمرها ١٦ عاما حيث تم تثبيت كسر بالفخذ الأيمن بأسلاك معدنية تحت تأثير النصفى وكانت الحالة الثالثة لمريضة عمرها بلغ ١٥عام وتعانى من كسر بالكاحل الأيسر وتم تثبيت الكسر بمسمارين مجوفين تحت تأثير التخدير النصفي واجراها الدكتور صهيب الامير والدكتور عمرو العقيد

كسر باليد والقدم وبالكوع الايمن

وثم جاءت الحاله الرابعه لسيدة تبلغ من العمر٥٧ عاما تعاني من كسرباليد اليمنى وتم تثبيت الكسر بأسلاك معدنية تحت تأثير التخدير الكلى وكانت الحاله الخامسه عمرها ٥٩ عاما تعاني من كسر بالقدم اليسرى تم اصلاح الكسر وتركيب مسمار نخاعى تحت تأثير التخدير النصفي وايضا الحاله السادسه تثبيت كسر بالكوع الأيمن لطفله ٣ سنوات تحت تأثير التخدير الكلى حيث تم تركيب اسلاك معدنية وقد اجراهم اطياء العظلم والدكتورمحمد شميس جرالحة العظام والمفاصل واشرف على عميات التخدير الدكتورة هالة محمد

إجراء الإسعافات الاولية والتحاليل الطبية

تم ذلك كله بعد عمل الاسعافات الاوليه للحالات والتحاليل الطبية والاشعات والحالات الان مستقرة وتحت الملاحظه لحين التعافى وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي واصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمرضى حيث اجريت العمليات جميعها على نفقة الدولة وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لتخفيف معاناة المرضى وبناء على تعليمات الدكتور أحمد البيلىى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية

الدكتورأحمد محمد العقاد

‎ وقال الدكتور محمد احمد العقاد مدير عام المحالس الطبية المتخصصة ان وزارة الصحة والسكان قامت إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 6.364 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، ضمن مبادرة 100 يوم صحة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير خدمات العلاج لغير القادرين.

تقرير اللجنة الثلاثية والرقم القومى للمريض

واضاف العقاد أن القرارات للعلاج والجراحات على نفقة الدولة شملت تخصصات طبية متنوعة، منها الأورام، الكبد، الكلى، القلب، العظام، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع، بإجمالي 736,543 مستفيدًا. وتم تنفيذ هذه القرارات عبر مستشفيات الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الخاص والأهلي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث يصدر القرار بعد ارسال تقرير اللجنة الثلاثية للجهة المعالجة مصحوبا ببطاقة الرقم القومى للمريض ويتم الاصدار فور رفع التقرير على ايميل المجالس الطبية

