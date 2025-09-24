صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بـمحافظة الشرقية، قيام مستشفى فاقوس المركزى بإجراء عشر جراحات ذات مهارة عالية ومتوسطة بالمجان، وذلك لتخفيف معاناة المرضى.

جراحتا استئصال مرارة بالمنظار

وقال: إنه تم إجراء جراحتين استئصال مرارة بالمنظار، كما تم إجراء إصلاح فتق سرى وتركيب شبكة وإجراء جراحة فتق اربى ايمن لأخرى، بالإضافة إلى استئصال زائدة دودية، وكافة الحالات العشر تم استخراج قرار وزارى لهم للعلاج على نفقة الدولة.

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية

يأتي ذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، والسعي الدائم لتقديم خدمات طبية متميزة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وعن القرار الوزاري، أكد الدكتور محمد أحمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة وتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات.

التغطية الشاملة لجميع المحافظات

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، حيث تعكس هذه الجهود الرؤية الشاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة لكافة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

