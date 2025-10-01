مع بداية ظهوره، طريقة عمل القلقاس على أصوله

طريقة عمل القلقاس، يُعتبر القلقاس من الأكلات المصرية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ويُزرع بكثرة في مناطق الوجه القبلي والبحري.

وهو من الخضروات الغنية بالقيمة الغذائية؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف، الكربوهيدرات، الفيتامينات مثل فيتامين (C) و(B6)، بالإضافة إلى المعادن المهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.





يُعتبر القلقاس من الأطباق الشعبية التي تجمع بين المذاق الطيب والفائدة الصحية، وهو من الأكلات التي تعكس تراث المطبخ المصري الأصيل. تحضيره ليس بالأمر المعقد، بل يعتمد على خطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت. ومع الالتزام بالتقلية التقليدية، يكتسب الطبق طعمه المميز الذي لا ينسى. لذلك، فإن تقديم القلقاس على مائدة الأسرة لا يمنح فقط وجبة مشبعة وصحية، بل يعيد أيضًا ذكريات الأكلات البيتية الدافئة التي توارثتها الأجيال.



ويتميز القلقاس بمذاقه الشهي وملمسه الكريمي بعد الطهي، مما يجعله وجبة متكاملة وصحية.



تتنوع طرق إعداد القلقاس، لكن الأكثر شهرة وانتشارًا هي طريقة تحضيره مع المرق بالخضرة والكزبرة، وهي الوصفة التي يعرفها معظم البيوت المصرية.



المكونات الأساسية لعمل القلقاس:

نصف كيلو من القلقاس الطازج.

كوبان من المرق (لحم أو دجاج أو خضار حسب الرغبة).

حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

عصير ليمون (اختياري لإضافة نكهة منعشة).

طريقة عمل القلقاس، فيتو

خطوات تحضير القلقاس:

تحضير القلقاس:

يُغسل القلقاس جيدًا من الخارج، ثم يُقشَّر باستخدام سكين حاد.

بعد التقشير، يُقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

من الأفضل نقع القلقاس في ماء دافئ مع قليل من عصير الليمون لبضع دقائق، للتخلص من المادة اللزجة التي تفرز بعد التقطيع.

تحضير المرق:

إذا كان المرق من اللحم أو الدجاج، يتم تجهيز الشوربة مسبقًا مع إضافة البهارات التقليدية مثل ورق اللورا، الحبهان، الملح، والفلفل.

يمكن استخدام مرق الخضار كخيار نباتي صحي.

طهي القلقاس:

في قدر متوسط، يُضاف القلقاس مع كمية المرق الكافية حتى يغمره.

يُترك على نار متوسطة حتى يبدأ القلقاس في النضج ويصبح طريًا بعض الشيء.

تحضير التقلية (الخطوة الأهم):

في مقلاة صغيرة، يُسخن السمن البلدي أو الزيت.

يُضاف الثوم المهروس ويُقلب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

تُضاف الكزبرة الخضراء المفرومة ويُقلَّب الخليط سريعًا حتى تخرج رائحته المميزة.

تُسكب التقلية مباشرة على القلقاس والمرق، ويُترك ليغلي على نار هادئة من 5 – 10 دقائق حتى تتجانس النكهات.

التقديم:

يُقدَّم القلقاس ساخنًا بجانب الأرز الأبيض المفلفل، أو الخبز البلدي حسب الرغبة.

يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون أثناء التقديم لإبراز الطعم.

القيمة الغذائية للقلقاس:

الألياف الغذائية: تساعد في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.

الكربوهيدرات المعقدة: تمنح الجسم طاقة مستمرة.

البوتاسيوم: يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفيتامينات: مثل فيتامين (C) الذي يقوي جهاز المناعة، وفيتامين (B6) الذي يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي.



نصائح هامة لنجاح الوصفة:

يُفضل تقطيع القلقاس إلى مكعبات متساوية لضمان نضج متوازن.

يجب عدم الإكثار من غلي القلقاس لفترة طويلة حتى لا يذوب قوامه.

استخدام السمن البلدي يعطي نكهة مميزة، لكن يمكن استبداله بالزيت النباتي لنسخة صحية أخف.

يمكن إضافة سبانخ مطهية بجانب القلقاس لإضفاء قيمة غذائية إضافية.

