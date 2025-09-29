طريقة عمل شوربة العدس، حل سحرى لتقوية المناعة فى الخريف

طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس من أكثر الأطباق الشعبية والمحببة في العالم العربي، خاصة في فصل الشتاء، حيث تمنح الجسم دفئ وطاقة كبيرة، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية والعناصر المهمة.

وطريقة عمل شوربة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهى تعتبر وجبة متكاملة لأنها تحتوي على البروتينات النباتية والألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنها اقتصادية وتناسب جميع أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:-

كوب ونصف من العدس الأصفر المجروش

بصلة كبيرة مفرومة

2 ثمرة جزر مقطعة حلقات

ثمرة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات

2 ثمرة طماطم مقطعة أو مبشورة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.د

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ضروري لأنه يساعد على هضم العدس ويضيف نكهة مميزة

6 أكواب من الماء أو مرق الدجاج أو الخضار.

طريقة عمل شوربة العدس

اغسلي العدس جيدا وصفيه من الماء.

ضعيه في قدر كبير مع الجزر والبطاطس والطماطم والثوم.

اسكبي الماء أو المرق حتى يغمر المكونات.

اتركي القدر على نار متوسطة حتى تبدأ المكونات بالغليان.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة حتى تنضج الخضروات والعدس تماما.

بعد أن تبرد المكونات قليلا، استخدمي الخلاط اليدوي (الهاند بلندر) أو العادي لخلط الشوربة حتى تصبح ناعمة وسلسة.

إذا كانت كثيفة أكثر من اللازم، يمكن إضافة قليل من الماء الساخن أو المرق حتى تصل للقوام المطلوب.

في مقلاة صغيرة، سخني ملعقة زيت أو سمن، ثم أضيفي بصلة صغيرة مفرومة وحمريها حتى يصبح لونها ذهبي.

اسكبيها فوق الشوربة لتعطيها نكهة غنية.

تقدم شوربة العدس ساخنة مع الخبز البلدي المحمص أو الخبز الشامي، ويمكن تزيينها بعصرة ليمون لإبراز النكهة.

لزيادة القيمة الغذائية، يمكن إضافة الكرفس أو الكوسة مع الخضروات المسلوقة.

لنكهة أقوى يمكن إضافة رشة شطة أو فلفل حار مطحون لمحبي الأطعمة الحارة.

لوجبة كاملة، قدميها بجانب طبق سلطة خضراء أو مع الأرز الأبيض.

نسخة دايت، قللي الزيت أو استغني عنه تماما مع الاكتفاء بسلق المكونات.

احرصي على غسل العدس جيدا للتخلص من أي شوائب.

الكمون من التوابل الأساسية لأنه يقلل الانتفاخات ويحسن الطعم.

للحصول على شوربة أكثر نعومة، صفيها بمصفاة بعد الخلط.

إذا كنتِ تحضرين كمية كبيرة، يمكنك حفظها في علب محكمة بالثلاجة لمدة 3 أيام أو في الفريزر لشهر كامل.

فوائد شوربة العدس

مصدر غني بالبروتين النباتي، والعدس بديل ممتاز للحوم خاصة للنباتيين.

غنية بالألياف، لأنها تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.

تمد الجسم بالطاقة، لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة.

تقوي المناعة، لأنها تحتوي على فيتامينات مثل B والحديد والمغنيسيوم والزنك.

مناسبة للحمية الغذائية، لأنها قليلة السعرات إذا تم إعدادها بزيت خفيف أو بدون دهون كثيرة.

