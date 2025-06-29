الأحد 29 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالخطوات زي زمان

طريقة الفاصوليا البيضاء
طريقة الفاصوليا البيضاء

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، من الأكلات المصرية التي توارثناها، والتي تحمل ذكريات الزمن الجميل، مع اللحمة وطبق الارز بالشعرية الفاصوليا البيضاء، التى تحمل ذكريات مرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة.

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 والفاصوليا البيضاء من الأكلات التي تحرص كل زوجة على تعلمها، سواء كانت هي التي تفضلها، أو زوجها الذي يحبها.

 

و طريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:
 

كوب فاصوليا بيضاء
كوب عصير طماطم
ملعقتين كبيرين صلصة طماطم
بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة سمن أو زيت نباتي
3 فصوص ثوم مفرومة
ملح وفلفل

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:


تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.
تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.
تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.
تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.
تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.

 

ملحوظة: 
يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بدلي كبيرة.
ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

 

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
 

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

 

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